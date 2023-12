Mercato : Kumbedi a repoussé Monaco et l’AC Milan pour l’OL

Recruté par l’OL après son titre de champion d’Europe U17 à l’été 2022, Saël Kumbedi a préféré le projet lyonnais à celui de l’AS Monaco ou encore l’AC Milan.

On dit toujours que la saison de la confirmation est plus difficile que celle de l’éclosion. Ce n’est pas Saël Kumbedi qui dira le contraire. Parmi les révélations de l’OL la saison dernière, le latéral droit était forcément plus attendu dans ce nouvel exercice, d’autant plus que Malo Gusto avait définitivement mis les voiles vers Chelsea. À l’image de la formation lyonnaise, Kumbedi n’a pas forcément rayonné dans cette première partie de saison avec une concurrence nouvelle à son poste, celle de Clinton Mata.

Dans la période délicate de l’OL, l’expérience de l’Angolais a pour le moment pris le dessus sur la fouge parfois mal contrôlée de l’international français U19. Néanmoins, malgré la situation sportive, les changements d’entraîneurs depuis deux saisons, Saël Kumbedi ne regrette pas son choix. "Les changements, ça fait partie de mon apprentissage, je m’adapte, a-t-il assuré dans un entretien à Onze Mondial. Je ne me pose aucune question, je suis là pour jouer."

"J'ai tout de suite été emballé"

Durant la phase aller, il a disputé quinze des dix-sept matchs de championnat, dont neuf comme titulaire. Toutefois, Pierre Sage semble vouloir s’appuyer sur l’assurance défensive de Clinton Mata malgré un 3-4-3 qui pourrait correspondre aux qualités offensives de Saël Kumbedi. Des caractéristiques qui avaient tapé dans l’œil de Bruno Cheyrou et la cellule de recrutement à l’été 2022, juste après un titre de champion d’Europe U17 avec Mamadou Sarr. "Après l’Euro, j’ai participé à quatre ou cinq matchs avec Le Havre. Et l’OL est arrivé, on m’a présenté le projet, j’ai tout de suite été emballé. Après l’échange téléphonique avec Bruno Cheyrou, j’ai dit : 'Je veux signer à Lyon'. Les autres options étaient l’AS Monaco et le Milan, mais je voulais Lyon. L’Euro m’a bien aidé."