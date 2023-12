OL : les bons points de ce premier semestre

La joie des joueurs de l’OL après le but de Jeffinho à Monaco (Photo by Valery HACHE / AFP)

Dans une première partie de saison chaotique, l’OL n’a pas forcément eu beaucoup de raisons de s’enthousiasmer. Pourtant, en six mois, certains ont donné satisfaction. Retrouvez les bons points de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

On ne va pas trahir de secret. Se dire de faire un top de cette première partie de saison ne semblait pas forcément la meilleure des idées après dix-sept matchs de Ligue 1 des plus compliqués. Il y a beau eu avoir une embellie dans ces derniers matchs, les cinq premiers mois de cet exercice 2023-2024 n’ont pas répondu aux attentes espérées. Mais avec le regain de cette fin d’année, on s’est finalement dit qu’il y avait quand même un peu de positif à tirer de cet OL, ?? à l’issue de la phase aller. Il y a beaucoup de choses à jeter avec le passage à la nouvelle année, mais aussi des bons points à distribuer et à conserver en 2024. Plus qu’un top, la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais s’est permis de souligner les rares satisfactions depuis la reprise en août.

La surprise Jake O’Brien

Qui aurait pu dire que le meilleur défenseur central de l’OL viendrait tout droit de D2 belge et n’aurait jamais goûté à un match dans l’élite avant le 1er octobre ? Cela prouve forcément que le groupe lyonnais n’est pas au niveau, mais la surprise Jake O’Brien en a surpris plus d’un. S’il n’a pas tout bien fait durant son (court) passage, Fabio Grosso aura eu le mérite de détecter un potentiel chez l’Irlandais que Laurent Blanc ne voyait pas. Étiqueté comme un "caprice" de John Textor, O’Brien a fait taire les sceptiques en l’espace de onze rencontres. À 22 ans et sans expérience du haut niveau, le natif de Cork reste largement perfectible à l’image de quelques positionnements douteux sur certains buts encaissés par l’OL contre Lille ou Lens.

Seulement, personne ne s’attendait à voir O’Brien s’installer dans la défense lyonnaise. Personne à part peut-être John Textor qui ne cessait de s’interroger sur la non-utilisation de l’Irlandais sous Blanc alors que les datas le plaçait en haut comparer à ses compères de défense. Véloce malgré son double-mètre et à l’aise balle au pied, Jake O’Brien a apporté de la taille et du danger dans les deux surfaces. Auteur de trois buts et d’une passe décisive, il est la bonne surprise de ce premier semestre. La confirmation n’en est que plus attendue.

La force tranquille Clinton Mata

Dans le mercato estival lyonnais, il y a clairement eu des ratés. Ils sont d’ailleurs bien plus nombreux que les satisfactions. Et pourtant, avec Jake O’Brien, Clinton Mata représente le deuxième point positif de ce premier recrutement sous Matthieu Louis-Jean. En signant à l’OL, l’Angolais ne s’imaginait pas jouer la lutte pour le maintien, étant habitué à la course au titre avec le FC Bruges. Comme ses partenaires, il a rapidement dû changer d’état d’esprit. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps à Mata pour se fondre dans ce groupe dont on dit qu’il est difficile d’intégrer.

Fort de son expérience acquise en Belgique, le latéral de 31 ans dégage une certaine force tranquille qui l’a rapidement propulsé dans un rôle de leader. Couteau-suisse de la défense pouvant aussi bien dépanner dans une défense à deux comme face au Havre, à trois à Reims, comme latéral droit, son poste de prédilection ou dernièrement comme piston, Clinton Mata s’est rendu indispensable (12 matchs). Ce n’est pas forcément spectaculaire, mais face à la fougue d’un Saël Kumbedi, le calme et l’expérience du natif de Verviers dans la tempête lyonnaise ont fait du bien, que ce soit sur le terrain ou face aux caméras.

L'intérim réussi de Pierre Sage

L'officialisation n'a pas encore été communiquée mais Pierre Sage sera présent à la reprise du groupe professionnel le 31 décembre, sauf incroyable retournement de dernière minute. Comme annoncé sur notre site, l'entraîneur français a convaincu la direction de lui laisser une chance sur du long terme avec une mission jusqu'à la fin de la saison. Dans le marasme de cette première partie de saison avec pas moins de trois changements de coach, un semblant de stabilité a été trouvé avec le direction de l'Académie.

Un comble alors que Sage ne devait assurer qu'un intérim de deux matchs à la base. Finalement, il a compris la bonne formule à adopter pour redonner envie aux joueurs. On peut le regretter forcément de voir une équipe qui a été sur courant plus qu'alternatif mais la pédagogie de Pierre Sage a porté ses fruits avec ces trois victoires de suite. A lui désormais de confirmer dès janvier car désormais l'effet de surprise n'a plus lieu d'être.