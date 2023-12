OL Académie : les U19 toujours dans la course à la trêve

Malgré quatre défaites au compteur, les U19 de l’OL sont en bonne position pour la course aux play-offs. Alternant le bon et le moins bon, les jeunes Lyonnais ont pu compter sur le trio Meyo - Garnier - Djouad dans cette première partie de saison.

L’impression visuelle laissée par la première partie de saison laisse un petit goût d’inachevé et pourtant au moment de regarder le classement, les U19 de l’OL sont dans les temps. Pour aller accrocher la première place, il faut déjà se faire une raison, l'AJ Auxerre s'étant envolé, mais la course aux play-offs est toujours d’actualité avec cette place de dauphin. Toutefois, les suiveurs de l’Académie restent quelque peu sur leur faim au moment de faire le bilan de cette première partie de saison des joueurs de Jérémie Bréchet et Amaury Barlet.

Au niveau comptable, les objectifs sont pour le moment remplis, mais dans le jeu, il peut clairement y avoir du mieux. Battus à quatre reprises en 15 matchs de championnat, les coéquipiers d’Emerson Pedro Vanga ont réussi à perdre des points bêtement contre des formations de bas de tableau. Si la course à la 2e place est serrée dans cette poule B (6 points entre le 2e et le 5e), l’OL y est pour quelque chose en laissant des points en route.

Avec Bréchet à la reprise ?

Néanmoins, la génération 2006 répond pour le moment aux attentes fixées par le club en début de saison. Se battre pour les play-offs et avancer en Coupe Gambardella. Un seul tour a été disputé pour le moment, mais les Lyonnais ne sont pas tombés dans le piège de l’ASPTT Dijon. En plus de devoir composer sans Enzo Molébé depuis le début de la saison, les U19 n’ont pas été épargnés par les blessures sur le front de l’attaque. Bryan Meyo, co-meilleur buteur de cette première partie avec Erawan Garnier et Lenny Djouad, a dû faire l’impasse sur les derniers matchs avant la trêve quand quelques pépins par-ci, par là ont privé l’OL de tout son arsenal.

Au final, on peut dire que les 2006 ont avant tout limité la casse et c’est plutôt réussi. En 2024, ils devraient enfin pouvoir compter sur Molebe qui a teasé un retour proche, mais se pose la question de qui sera le coach. Ayant démarré la saison, Jérémie Bréchet a été appelé au pied levé comme adjoint de Pierre Sage depuis cinq matchs. Sera-t-il de retour après la trêve ? Avec Amaury Barlet, qui connaît bien cette génération et qui assure l'intérim, l’OL a de toute façon une solution de repli de qualité.

Le bilan des U19 à la trêve :

Championnat : 8 victoires, 3 nuls, 4 défaites

Coupe Gambardella : une victoire

Meilleurs buteurs : Meyo, Garnier, Djouad (8 buts)

Meilleur passeur : Pedro Vanga (4 passe)