Mercato : un ancien de l’OL recruté par Textor pour Botafogo ?

Jean Lucas, ancien milieu de l’OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Relégué avec Santos, Jean Lucas ne devrait pas rester au club la saison prochaine. L’ancien milieu de l’OL est dans le viseur de Botafogo.

Il avait été l’un des coups tentés par Juninho à son arrivée comme directeur sportif. Souhaitant réactiver la filière brésilienne à l’OL, l’ancien milieu avait notamment jeté son dévolu sur Jean Lucas. Un jeune espoir du championnat brésilien au rôle box-to-box, à l’aise techniquement. Le club lyonnais avait déboursé 8 millions d’euros pour s’offrir le milieu de 20 ans à l’époque.

Malheureusement, le pari n’a jamais été vraiment concluant malgré quelques bonnes prestations. Prêté à Brest en janvier 2021 où il avait plutôt été à son avantage, Jean Lucas en avait alors profité pour s’engager avec l’AS Monaco l’été suivant. Avec un chèque de onze millions d’euros sur la table, la direction de Jean-Michel Aulas n’avait pu dire non afin de récupérer sa mise initiale.

25 matchs joués entre Rhône et Saône

Dans la Principauté, Jean Lucas n’a plus convaincu en deux saisons et est rentré au bercail en début de saison. De retour à Santos, dans lequel il avait été prêté au début de sa carrière, l’ancien milieu de l’OL a vite déchanté malgré 22 matchs joués. Relégué en deuxième division il y a quelques jours, l’ancien club de Pelé et Neymar va vivre une première historique la saison prochaine.

Jean Lucas ne devrait pas en être en raison de son salaire élevé pour le club, mais aussi parce qu’il fait l’objet de convoitises, d’après le journaliste Jorge Nicolas. C’est notamment le cas de Botafogo d’un certain John Textor. "Jean Lucas a reçu des offres, non seulement du Brésil, mais aussi du marché international", a déclaré le président de Santos, Marcelo Teixeira. À 25 ans, Jean Lucas espère désormais voir sa carrière vraiment décoller.