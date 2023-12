Textor assure que "Juninho veut vraiment aider" l’OL

En discussions avec Juninho pour devenir son conseiller, John Textor a dévoilé le rôle qui sera donné au Brésilien. En plus d’aider l’OL, il jouera un rôle dans le développement de Botafogo.

Des discussions, mais encore rien de finalisé. C’est de cette manière que David Friio a répondu à la possible arrivée de Juninho à l’OL. Ou du moins à Eagle Football, car le nouveau rôle du Brésilien ne se limitera pas au simple club lyonnais. En faisant appel à ses services, John Textor souhaite bien évidemment voir l’ancienne idole de Gerland apporter sa pierre à l’édifice dans le redressement de l’OL, mais Juninho interviendra également dans la stratégie globale de la holding avec notamment un regard sur le développement de la formation à Botafogo. "L'académie de l’OL est l'une des meilleures au monde, donc les connaissances du jeu de Juninho en tant que joueur et en tant que directeur sportif, développe la connaissance de l’académie, a déclaré Textor à Globo. C'est incroyable pour ce projet commun que nous avons ici au Brésil."

"Une collaboration entre plusieurs clubs avec le nouveau centre de Botafogo"

Dans un rôle de conseiller, l’ancien milieu va donc murmurer à l’oreille de Textor comme pouvait le faire Bernard Lacombe avec Jean-Michel Aulas. Néanmoins, voir Juninho dans les bureaux de Décines sera un phénomène rare et le propriétaire l’a confirmé. David Friio s’occupera du quotidien sportif tandis que Juninho aura une vision plus générale du projet même si l’OL reste bien sûr son cheval de bataille.

Mais avec le projet de construction d’un nouveau centre d’entraînement et de formation à Rio de Janeiro, l’ancien directeur sportif pourrait bien avoir du travail au Brésil. "Il tient beaucoup à son ancien club, Lyon. Bien sûr, il se soucie beaucoup du football au Brésil, il vit ici maintenant, il est devenu grand-père. Il aime sa vie ici. Mais oui, il veut vraiment aider. Je ne lui ai pas demandé de retourner en France. (…) J'ai senti que Juninho était très excité par ce projet, et il est clair qu'il fera tout pour aider Lyon. Il me donne d'excellents conseils. C'est un moment crucial pour ce qui se passe à Lyon et aussi pour Juninho, qui est un homme fabuleux pour ce poste."

Rien n’est encore signé, mais il semblerait bien que Juninho se soit déjà mis officieusement au travail.