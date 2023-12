Nommé directeur sportif de l’OL vendredi, David Friio a fait le déplacement à Lens ce samedi. Il en a profité pour confirmer Pierre Sage à Marseille dans trois jours et que l’objectif est de prendre un maximum de points avant la trêve.

À peine nommé et déjà sur le front. Moins de vingt-quatre heures après l’officialisation de son arrivée, David Friio a déjà endossé son costume de directeur sportif de l’OL ce samedi à Lens. Dans un souci d’une meilleure communication que celle de ces derniers mois, le Français a choisi de rapidement prendre la parole pour faire le point. Dans les entrailles de Bollaert, le nouveau directeur sportif a confirmé que sa mission initiale est de trouver un nouveau coach à l’OL. Mais il ne se précipitera pas pour autant, afin de ne pas faire la même erreur qu’avec Fabio Grosso.

En confirmant Pierre Sage pour le match contre l’OM mercredi prochain, David Friio a également fait le point sur les rumeurs de coachs associés au club lyonnais. Il est question de Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Will Still ou encore Bruno Genesio mais Friio a préféré botter en touche au moment de confirmer ou d’infirmer ces pistes. "La priorité des priorités est de prendre des points, il reste cinq matchs avant la trêve. On a mis en place un intérim avec Pierre Sage, on réévaluera les choses après chaque match, mais je ne peux pas empêcher la spéculation, a-t-il déclaré sur Prime Video. Ce sont tous des très beaux noms et des grands coachs. J’en ai côtoyé certains."

"Juninho est en discussions avec Textor"

Convaincu par le projet proposé par John Textor, David Friio va devenir le référent sportif quotidien de l’OL après plusieurs mois sans vrai capitaine de navire. L’ancien de l’OM est la deuxième pierre de cette réorganisation après l’arrivée de Laurent Prud’homme comme directeur général. Juninho sera-t-il le troisième ? "Juninho est en discussions avec John (Textor) mais je n’ai pas de confirmation pour l’instant."

La seule confirmation actuelle est que l’OL a besoin de points et c’est tout un processus qui est en train d’être mis en place entre Rhône et Saône. "L’OL est tombé, il faut se relever, réapprendre à marcher et ensuite courir donc on va faire les choses en leur temps. On est focus sur les cinq matchs à venir et les points qui seront déterminants pour redémarrer l’année de la meilleure des manières."