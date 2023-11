Juninho (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Juninho aurait accepté de devenir le conseiller de John Textor et du groupe Eagle Football. Il pourrait être à Lyon une semaine par mois.

Parti en décembre 2021 sur fond de guerre interne avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, l'idole Juninho pourrait faire son retour à l'OL très prochainement. Selon les informations de L'Équipe, l'ancien dynamiteur de Gerland aurait accepté de devenir le conseiller de John Textor et du groupe Eagle Football. S'il va continuer d'habiter à Rio, le Brésilien devrait passer une semaine par mois à Lyon.

Un organigramme qui se structure

Mardi, en marge du passage de l'OL devant la DNCG, John Textor s'était déjà exprimé à propos d'une possible arrivée de Juninho. "Il n’existe pas un scénario dans lequel il va revenir physiquement à Lyon complètement. Il adore sa vie au Brésil avec sa famille. Je pense qu’il va s’impliquer de nouveau et être utile, mais je ne lui ai pas demandé de revenir ici. Vous savez, si vous aviez sa vie à Rio, vous resteriez à Rio, avait souri l'homme d'affaires américain face à la presse. Je pense vraiment qu’il porte l’OL dans son cœur. Il veut clairement aider et ça, j’apprécie. Ses meilleurs jours à l'Olympique lyonnais sont encore à venir."

En plus de Juninho, c'est l'ensemble de l'organigramme de l'OL qui se (re)structure autour de John Textor. Notamment, David Friio, futur directeur sportif du club, qui planche déjà sur le choix de l'entraîneur après la mise à pied de Fabio Grosso.