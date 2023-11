OL - Pierre Sage : "Je ne suis pas là pour me faire plaisir"

Le nouvel entraîneur intérimaire de l’OL, Pierre Sage devra trouver les bons leviers pour le déplacement à Lens (17h). Il y a urgence.

Il a été prévenu jeudi, à la fraîche. Contre toute attente, Pierre Sage a été missionné par John Textor pour remplacer au pied levé Fabio Grosso, qui a été averti la veille qu’il était évincé. L’ancien responsable des U19 de l’OL a animé sa première séance d’entraînement jeudi après-midi. Sous la pluie, en compagnie de Jean-François Vulliez et Rémy Vercoutre – Jérémy Bréchet était absent, car en formation – l’entraîneur intérimaire a tenu à installer lui-même les chasubles destinées aux joueurs (voir notre tweet).

"Un devoir d'aider"

Guère habitué à s’exprimer face aux médias, "c’est bizarre de me voir ici, ça me fait bizarre aussi", il a expliqué, quelques minutes plus tard, pourquoi il avait accepté cette mission commando. "J'ai dit oui automatiquement, a-t-il avoué. C'est un devoir d'aider. Je l'ai dit aux joueurs, j'ai l'ambition de les aider." L’actuel directeur de l’académie ne veut pas tirer de plans sur la comète. "Je vais essayer d'être à la hauteur. Je suis au service de mon club. Pour redresser la situation, je raisonne au quotidien, a-t-il assuré. On fera tout ce qu'on peut pour que les choses tournent dans le bon sens. Ma mission est de gérer le quotidien. Je n'ai pas de plan arrêté. L'idée est d'avancer."

"Pour Lens, on a plusieurs options, il faudra faire des choix"

"Je n'ai aucun enjeu sur cette situation, c'est un avantage. Je n'ai pas envie de penser à moi, j'ai juste envie d'aider l'équipe. C'est une fraicheur mentale. S'il n'y a pas de lendemain, ce n'est pas un problème", a-t-il ajouté. Justement, le 4ᵉ entraîneur de l’OL de la saison après Blanc, Vulliez (intérim) et Grosso doit rapidement se focaliser sur le déplacement à Lens, 6e de Ligue 1. "On a deux séances d'entraînement, c'est peu pour beaucoup travailler, a-t-il rappelé. Pour Lens, on a plusieurs options, il faudra faire des choix. Je suis venu avec des idées, et je m'adapte au contexte de l'équipe et de l'adversaire. L'idée est de répondre à une exigence. Je ne suis pas là pour me faire plaisir. On se doit d'être conscient de ce qui nous attend. On va se centrer sur quelques points."

"J'aime bien quand l'équipe a le ballon"

Certes, mais quel sera le style Pierre Sage lors de cet intérim ? "Il y a forcément des choses qui vont changer. J'ai un angle dans mes convictions, a-t-il répondu. Cette équipe aura un visage basé sur mes idées, tout en prenant en compte le contexte. Il n'y aura pas de changement significatif. Il faut agir sur des choses simples. On ne veut pas bousculer pour bousculer." Et de conclure : "Mes convictions sont simples : j'aime bien quand l'équipe a le ballon. Ça se retrouvera dans l'orientation qu'on va prendre. L'idée sera de jouer le match samedi. À tous les niveaux."