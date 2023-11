OL : John Textor confiant après le passage devant la DNCG

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

A l'issue de la réunion avec la DNCG, John Textor s'est montré plutôt serein, estimant que les progrès de l'OL sur le sujet étaient "impressionnants".

Si le gendarme financier procède de la même manière que lors de la semaine passée avec Nantes, Lille, Paris, et Lens, l'OL devrait connaître les conclusions de son audit du jour vers 20h15 ce mardi. En attendant, John Textor s'est exprimé à la sortie de la réunion, se montrant assez optimiste.

Interrogé par RMC Sport, le propriétaire de l'Olympique lyonnais a estimé que lui et ses collaborateurs avaient "été bons sur les chiffres. On a montré que le premier quart de la prochaine année fiscale sera très bon. Tout le monde sait ce que l’on a fait sur les ventes de joueurs. On a transmis aussi les très bons chiffres du refinancement de la dette. Les agences de notation pensent qu’on va dans la bonne direction, a-t-il affirmé. Nos progrès sont impressionnants. Aujourd’hui, nous avons des liquidités, ce qui est très bien. On espère qu’ils vont le reconnaître."

"La DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour nous"

L'Américain assure que les erreurs commises l'été dernier au moment de présenter les comptes n'ont pas été répétées. "Le processus devant la Direction nationale du contrôle de gestion, c’était nouveau pour moi. Maintenant, on sait comment s’y préparer. On a beaucoup appris lors de notre premier passage. Quand vous rachetez un club, vous avez tendance à penser que vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle nous a forcés à prendre des décisions qui se sont avérées louables pour l'institution, comme faire des ventes, et je pense vraiment que les joueurs qui sont arrivés sont aussi bons que ceux qui sont partis, a-t-il commenté. Selon moi, la fermeté de la DNCG lors de la première audition a été bénéfique pour nous."

A un peu plus d'un mois du début du mercato, et alors que l'OL pointe à la 18e place de la Ligue 1, Textor jouaient très gros ce 28 novembre. En effet, sans un marché des transferts réussi cet hiver, sa formation aura certainement des difficultés à se maintenir. "Les contraintes fixées l’été dernier s’appliquent toute la saison. C’est inhabituel de leur part de lever ces sanctions, mais c’est ce qu’on leur a demandé, a-t-il précisé. On aimerait investir intelligemment mais de manière significative en janvier. Toutes les équipes ont des manques et on en a nous aussi bien sûr." Au vu des résultats de l'Olympique lyonnais jusqu'ici, assurément plus que les autres quand même.