L'OL passe devant la DNCG ce mardi

Il y a quatre mois, l'OL voyait la DNCG le sanctionner d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts. Ce mardi, John Textor va tenter de faire sauter ces sanctions.

C’est le grand jour pour l’Olympique lyonnais. Dans le marasme sportif qui se joue depuis quatre mois sur le terrain, le club va vivre une journée très importante ce mardi à Paris. Quatre mois après avoir vu la DNCG encadrer la masse salariale et les indemnités de transferts du club, l’OL va de nouveau passer devant le gendarme financier sous les coups de 14h30. Absent pour l’inauguration de l’Arena et pour le match dimanche contre Lille, John Textor sera de la partie pour appuyer le dossier lyonnais avec Thierry Sauvage, pourtant en instance de départ et bientôt remplacé par Laurent Prud’homme. L’objectif du propriétaire américain est simple : faire sauter les sanctions qui pèsent au-dessus du club depuis quatre mois et avoir les mains libres pour pouvoir recruter durant l’hiver. Encore faut-il convaincre la DNCG…

La vente de l'OL Reign se fait encore attendre

L’été dernier a montré que le trop gros optimisme de Textor avait coûté à l’OL une grande partie de sa flexibilité et ce ne sont pas les neuf joueurs arrivés qui ont permis à la formation rhodanienne de jouer le haut du tableau, bien au contraire. La délégation lyonnaise va se présenter en étant bonne dernière du championnat et la perspective d’une descente en Ligue 2 n’est clairement pas sujet à rassurer le gendarme financier du football français. Toutefois, mardi, l’OL va présenter un bilan de vente de joueurs (Barcola, Lukeba, Faivre, Thiago Mendes, etc) de près de 100 millions d’euros durant l’été, ce qui n’avait pas été le cas en juin et juillet dernier.

La dette du club a été refinancée, ce qui permet une marge de manœuvre plus flexible à court terme. Seulement, les promesses ne sont pas forcément prises pour argent comptant par la DNCG et la vente de l’OL Reign qui devait être réglée entre les deux passages ne l’est toujours pas même si d’après nos informations, il existe bien des discussions poussées avec un potentiel acheteur qu’est le propriétaire de la franchise MLS des Seattle Sounders. Suffisant pour totalement convaincre la DNCG de laisser les mains libres à John Textor et l’OL pour le mercato hivernal ? Il y a de quoi en douter à la vue des évènements de l'été.