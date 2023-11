OL : une rencontre entre Textor et Grosso cette semaine

Fabio Grosso et John Textor prennent la pose, le 18 septembre à Décines. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Alors qu'il peine à obtenir des résultats, Fabio Grosso serait déjà fragilisé. Si aucune décision sur son avenir n'a encore été prise, il va échanger avec John Textor dans la semaine.

En poste depuis le 18 septembre, Fabio Grosso a vécu deux mois et demi difficile à la tête de l'OL. Un seul succès en sept matchs, mais aussi une grosse frayeur physique et mentale à Marseille. Au-delà des tristes événements marseillais, l'entraîneur italien donne surtout l'impression de ne pas savoir où aller, changeant de composition à chaque sortie, et même, comme contre Lille dimanche (0-2), plusieurs fois par rencontre.

Avec seulement cinq points pris sur vingt-et-un possibles, il n'a pas réussi à redresser le navire rhodanien qui coulait déjà sans lui, mais qui ne va pas mieux en sa présence. Ce manque de résultat sportif le placerait déjà dans une position compliquée, ce qui était d'ailleurs l'un des thèmes de "Tant qu'il y aura des Gones" lundi.

Des choix pas compris de tous

L'Equipe indique que John Textor va rencontrer longuement Grosso cette semaine. Il serait question lors de cet entretien de ses choix, mais aussi de son avenir. Car aujourd'hui, si le champion du monde 2006 continue de se montrer positif, il n'en reste pas moins que la situation ne s'améliore pas. Et si les joueurs ont aussi leur part de responsabilités dans le marasme actuel, le coach est comme très souvent assez vite mis en première ligne.

D'après nos confrères, ses décisions tactiques et ses compositions d'équipe ne sont pas comprises par ses dirigeants, et sa gestion des cadres du vestiaire l'aurait également fragilisé auprès de ces derniers.

Un intérim interne en cas de départ ?

Entre sa conduite sur les cas Rayan Cherki, Corentin Tolisso et surtout Alexandre Lacazette, il n'est en effet pas toujours évident de suivre les choix de l'ancien défenseur. Quant à Dejan Lovren, il a désormais le costume de remplaçant. Même si sa volonté est de faire confiance aux meilleurs joueurs de la semaine d'entraînement, force est de constater que cette méthode ne porte pas ses fruits.

Pas aidé par les défauts très importants de son effectif, Grosso se met aussi dans la difficulté en ne misant pas sur un minimum de continuité. Toutefois, il convient de préciser que pour l'heure, aucune décision n'a encore été prise concernant la suite du technicien de 45 ans à l'OL.

S'il devait partir dans les prochains jours, ce qui serait une possibilité selon le quotidien national, un intérim interne pourrait être envisagé, comme pour l'après Laurent Blanc avec le trio Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson. Mercredi dernier, John Textor avait tordu le cou à la rumeur rapprochant Jorge Sampaoli et l'Olympique lyonnais. Ce mardi, l'Américain sera accaparé par la DNCG, mais ensuite, il devrait se pencher sur le sujet Fabio Grosso.