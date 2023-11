Incidents à Marseille : l’OL va malheureusement se faire une raison

Son appel ayant été jugé irrecevable par la FFF, l’OL n’a pas obtenu gain de cause dans le dossier des incidents en marge du match contre l’OM. Le club lyonnais ira bien à Marseille le 6 décembre prochain.

C’était la dernière lueur d’espoir, celle d’un bon sens au sein des institutions du football français. Finalement, c’est avant tout de la colère qui prédomine dans les rangs de l’OL depuis quelques heures. Fabio Grosso trouvait inacceptable de voir une absence de sanctions suite aux incidents avant le match contre l’OM et il va devoir se faire une raison comme l’ensemble du club lyonnais. En jugeant irrecevable le recours rhodanien, la commission d’appel de la FFF a rendu le coup de grâce de ce triste épisode. Grosso a bien failli perdre un œil, le bus caillassé de toutes parts, les institutions du football français ont décidé de ne pas sanctionner l’OM et donc de maintenir le report de l’Olympico le 6 décembre prochain.

De la colère envers les institutions

Mis au courant de la décision de la FFF, l’OL aurait pu encore saisir le Tribunal administratif pour tenter d’avoir gain de cause et de pouvoir jouer sur un terrain neutre. Mais à une grosse dizaine de jours de la rencontre, le club s’est malheureusement fait une raison et ne devrait pas aller plus loin dans ses démarches juridiques. En se renvoyant la balle entre elles et en faisant le choix de ne pas en faire, les instituions ont réussi à entamer la patience de l’OL dont la colère sur l’absence de sanction et de prise de responsabilité est proportionnelle à la gravité des faits pointés depuis presque un mois.