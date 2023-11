Ayant choisi de saisir la commission d’appel de la FFF suite à la programmation d’OM - OL le 6 décembre prochain, le club lyonnais n’a pas obtenu gain de cause. Le recours aurait été jugé irrecevable.

L’OL avait été clair dans ses intentions. Suite aux incidents qui ont éclaté avant OM - OL le 29 octobre dernier, le club ne souhaitait pas voir son homologue marseillais être sanctionné sportivement avec un retrait de points comme cela avait pu être le cas pour l’OL au moment du jet de bouteille. Non, le club rhodanien souhaitait simplement que la Ligue et la commission des compétitions revoient leur position et acceptent que cet Olympico reporté se joue sur terrain neutre. Et non pas au Vélodrome le 6 décembre avec le public marseillais comme cela avait été ensuite décidé. Par l’intermédiaire de Vincent Ponsot, le club avait donc choisi de déposer un recours devant la cour d’appel de la FFF pour arriver à ses fins. Cette dernière s’était réunie mardi pour statuer, mais la décision finale n’avait pas été rendue publique malgré une certaine tendance.

Un appel qui n'avait pas de sens juridique pour la FFF

Cette tendance n’était autre que le rejet de cet appel et donc le maintien du match OM - OL le 6 décembre prochain. Quatre jours plus tard, RMC Sport avance que l’appel lyonnais a en effet été jugé irrecevable par la FFF. La commission de discipline de la LFP s’étant considérée comme incompétente pour gérer le dossier et n’a donc pas donné de sanction à l’OM, jugeant que le club marseillais ne pouvait pas être responsable de faits survenus loin du stade, la FFF a donc considéré que l’appel de l’OL n’avait donc pas de sens juridique sur la forme car aucune sanction n'avait été prise. En début d’après-midi, Fabio Grosso trouvait "inacceptable" l’absence de sanction et va devoir se faire une raison même si le club lyonnais peut encore utiliser d’autres passerelles pour tenter d’arriver à ses fins. Mais cela semble mal embarqué, un mois après les faits et à moins de deux semaines de la reprogrammation.