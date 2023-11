Au lendemain de l’annonce du maintien de la rencontre OM - OL au Vélodrome et de l’absence de sanction, l’OL, par l’intermédiaire de Vincent Ponsot, a une nouvelle fois pris la parole. Le club est encore abasourdi par certains arguments avancés par la Préfète des Bouches-du-Rhône pour assurer la sécurité le 6 décembre.

C’est une douche froide qui s’est abattue sur l’OL mercredi et jeudi concernant les incidents en marge d’OM - OL. Après avoir exposé tous les éléments à sa disposition à la commission de discipline mercredi, le club lyonnais s’attendait à voir des sanctions tomber. Il n’en a rien été puisque cette dernière s’est considérée comme incompétente afin de traiter du dossier. Cette incompréhension est toujours bien palpable à Décines, au surlendemain de cette annonce. Vincent Ponsot, qui quittera bientôt ses fonctions de directeur du football, s’est longuement attardé ce vendredi sur le déroulé des évènements des dernières heures.

"La commission a pris une décision politique avec un élément que je peux comprendre : c’est à l’extérieur du stade, donc pas compétent. Seulement, je et le club n’adhèrent pas au fait que rien ne puisse bouger en l’état, a-t-il déclaré dans un point presse auquel a participé Olympique-et-Lyonnais. Un joueur ou entraineur touché, ça n’est jamais arrivé. Je ne peux pas adhérer à cette philosophie-là. Ça doit justifier que la commission se positionne clairement. Elle a tout l’attirail réglementaire pour se saisir du dossier."

"Quel est le message envoyé avec ces décisions ?"

N’ayant pas encore reçu la notification écrite de ces non-sanctions, l’OL est toujours dans l’attente pour pouvoir faire appel. Car, le club lyonnais ne compte pas rester les bras croisés comme il l’avait déjà indiqué jeudi. Néanmoins, Vincent Ponsot a confirmé que l’OL ne souhaitait pas voir l’OM sanctionné sportivement comme l’avait été le club lyonnais au moment du jet de bouteille. "On ne veut pas de points de pénalité ni de match perdu pour l’OM. On veut jouer sur terrain neutre. On ne veut pas retourner là-bas dans ces conditions-là." Les conditions, l’OM et la préfecture des Bouches-du-Rhône les ont changées pour pousser la commission des compétitions à accepter la tenue de ce report au Vélodrome le 6 décembre prochain.

Seulement, à écouter le directeur du football de l’OL, la préfète n’est pas loin d’avoir rejeté la faute sur l’OL concernant les incidents du 29 octobre. "Elle exige l’interdiction des supporters de l’OL, qu'on sécurise mieux le bus du club avec du double vitrage et un film anti-blast et qu’on partage l’hôtel dans lequel on veut aller. En gros, c’est notre faute et notre garantie de sécurité doit passer par là. Les instances politiques font le choix de ne pas se positionner. On a été agressé, mais c’est à nous de changer les choses."

Regrettant le message envoyé, l’OL réfléchit à faire deux recours dont l’un auprès du Comité Olympique afin de pouvoir jouer sur terrain neutre. En tout cas, ce dossier est loin d’être refermé et la "crainte d’une vengeance si les non-sanctions restent en l’état" pour le match retour est bien présente à Décines.