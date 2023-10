Vincent Ponsot nouveau directeur général de l’OL Féminin

Directeur du football depuis quelques années, Vincent Ponsot va changer de casquette à l’OL. À compter du 3 janvier 2024, il sera le nouveau directeur général de l’OL féminin.

Son titre avait fait parler ces dernières années et ce ne sera bientôt plus qu’une histoire ancienne. Tancé pour son rôle de directeur du football à l’OL, Vincent Ponsot va changer de fonction dans les prochaines semaines. Dans un communiqué publié ce lundi, le club lyonnais annonce en effet que Ponsot sera le prochain directeur général de l’OL féminin. Ces nouvelles fonctions ne seront effectives qu’à partir du 3 janvier 2024, mais ont déjà été officialisées par John Textor et Michele Kang. "Le leadership de Vincent nous aidera à réaliser notre vision pour construire la meilleure organisation mondiale tout en élevant le football féminin à l'échelle globale, explique Michele Kang dans le communiqué. Son expérience et ses références accéléreront le changement pour que les joueuses atteignent leur plein potentiel dans les meilleures conditions."

La figure quotidienne à Décines pour les Fenottes

En attendant que l’accord entre l’OL Groupe et Michele Kang soit finalisé pour voir 52% de l’OL féminin intégrer la structure de la femme d’affaires, Vincent Ponsot va assurer la transition et devrait jouer un rôle dans le choix de son successeur au poste de directeur général du football masculin à l’OL. Après quatorze ans à jongler entre les deux entités, Vincent Ponsot sera désormais focus à 100% sur la section féminine. Il avait notamment été aperçu au Parc des Princes aux côtés de Michele Kang au début du mois d’octobre pour PSG - OL puis lors du match contre les Girondins de Bordeaux il y a deux semaines avec John Textor.