Fabio Grosso et John Textor prennent la pose, le 18 septembre à Décines. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec trois points en neuf matchs, l’OL est bon dernier du championnat. Même s’il concède que ce n’est pas la meilleure période, John Textor veut recruter en janvier.

Il n’est plus question de Ligue des champions au moment d’écouter John Textor. Il n’est pour autant toujours pas question de maintien dans la bouche du propriétaire américain. Malgré trois points en neuf matchs et une position de lanterne rouge, l’OL n’en serait pas encore arrivé à ce stade. C’est pourtant bien ce qui pend au nez du club lyonnais, incapable de gagner et dont le calendrier qui arrive est loin d’être des plus faciles.

Avec encore huit matchs à jouer avant la trêve, l’heure n’est pas de savoir si les joueurs de Fabio Grosso seront hors de la zone rouge au moment de Noël, mais quel sera le nombre de points après 17 journées. En attendant de savoir ce qu’il se passera sur le terrain dans les prochaines semaines, Textor et son équipe comptent s’activer en coulisses. Le mercato hivernal est une période cochée par le natif du Missouri afin de renforcer l’effectif lyonnais même s’il "y a vraiment de la qualité dans l’équipe".

"C'est une période compliquée pour des transferts mais..."

Néanmoins, s’il faut s’appuyer sur les forces en présence jusqu’à la fin de l’année, John Textor espère renforcer l’OL avec une recrue par ligne, avec l’espoir de voir la DNCG lever les sanctions infligées durant l’été. C’est du moins ce qui en est ressorti d’un échange avec Prime Video. Reste à débusquer les joueurs d’accord pour venir dans le bourbier actuel qu’est l’OL. Lucas Perri et Adryelson ?

Les deux joueurs de Botafogo sont annoncés comme des renforts hivernaux, mais John Textor n’a pas voulu donner de noms dimanche après la défaite contre Clermont. Cependant, le club brésilien pourrait être de nouveau un vivier de recrutement après Jeffinho en janvier 2023. "On va aller au mois de janvier même si c’est une période compliquée pour faire des transferts. On va aller chercher partout dans le monde, notamment au Brésil. On attend ça avec impatience, mais parlons des joueurs que nous avons. Nous avons de la qualité pour être l’une des meilleures équipes de ce championnat."

Vanter un effectif tout en assurant qu’il faut recruter, un paradoxe de plus à Lyon.