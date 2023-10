Eugénie Le Sommer buteuse lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Buteuse dans la victoire de l’OL à Reims, Eugénie Le Sommer a parfaitement fêté son 300e match en D1 féminine.

Dimanche soir, il y a bien eu un OL gagnant en première division. Pendant que les joueurs de Fabio Grosso continuaient de prendre l’eau à Décines face à Clermont (1-2), les Fenottes ont sabré le champagne à Reims. Pour la cinquième journée de D1 féminine, l’OL féminin n’a fait qu’une bouchée du club rémois (1-5) malgré quelques difficultés durant la première période. Avec ce score fleuve, les joueuses de Sonia Bompastor conservent la tête du championnat devant le Paris FC, qu’elles affronteront le 5 novembre prochain. À cette occasion, l’entraîneure lyonnaise pourra une nouvelle fois compter sur une Eugénie Le Sommer en grande forme.

Mise sous pression par Gaëtane Thiney, l’attaquante de l’OL a répondu dimanche soir à Auguste-Delaune en redonnant l’avantage peu avant la pause. Avec cinq buts en cinq matchs, Le Sommer continue de faire la course en tête au classement des buteuses et a parfaitement fêté sa 300e en D1 féminine. Pour son 222e but dans l’élite, la Bretonne ne pouvait rêver meilleure soirée pour célébrer ce cap symbolique réalisé avec le Stade briochin puis l’OL depuis la saison 2010. Place désormais à l'équipe de France avant de se lancer dans la préparation du choc contre le Paris FC.