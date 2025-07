Tanner Tessmann lors d’OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Arrivé à l’OL il y a un an, Tanner Tessmann a vécu une première saison contrastée. Malgré le flou autour de la situation du club, l’Américain ne se verrait pas quitter Décines dans les semaines à venir.

C’est dans un flou artistique que les joueurs de l’OL vont reprendre le chemin de l’entraînement ce lundi 7 juillet à Décines. Trois jours après cette reprise, le club passera devant la commission d’appel avec la ferme intention de voir la décision de la DNCG de descendre en Ligue 2 devenir caduc. En attendant ce verdict, une chose est certaine, un plan d’austérité va voir le jour derrière le nouveau duo fort de l’OL, à savoir Michele Kang et Michael Gerlinger. Cela va passer par des recrutements à des coûts bien différents que ces dernières années, mais également des transferts de joueurs. Ces derniers jours, il est forcément question de Malick Fofana ou Lucas Perri, mais d’autres pourraient bien mettre les voiles en cas de belles offres. Tanner Tessmann fera-t-il partie de ces éléments invités à quitter le club ?

L'Américain garde une belle cote en Italie

Arrivé il y a un an entre Rhône et Saône, le jeune milieu a connu une première saison contrastée. Pierre Sage lui a d’abord laissé le temps de s’acclimater à un nouvel environnement, un nouveau championnat après avoir joué en Serie B. Au fil des semaines et des mois, l’Américain a gagné en temps de jeu, au point de s’inscrire pleinement dans la rotation sous Paulo Fonseca. Toutefois, les partitions de Tessmann furent souvent décrites comme neutres, notamment sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Néanmoins, le profil de l’international américain plairait puisque les médias américains avancent que plusieurs clubs européens, dont l’Atalanta Bergame, suivraient avec attention la situation de Tanner Tessmann à l’OL. Problème, le longiligne milieu ne compterait pas mettre les voiles et souhaite poursuivre son développement à Lyon.