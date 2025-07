Toulouse engage le préparateur physique de l’OL Lyonnes

À l’OL Lyonnes depuis deux saisons, Emmanuel Vallance va retrouver le foot masculin. Jeudi soir, il était à la reprise du Toulouse FC en qualité de responsable de la performance.

En changeant de nom et de logo, Michele Kang a souhaité faire passer l’OL Lyonnes dans une nouvelle ère. Cela se traduit par un mercato imposant (Brand, Katoto, Engen, Lawrence) mais aussi un nouveau staff. En ne poursuivant pas l’aventure avec Joe Montemurro, la direction lyonnaise a misé sur Jonatan Giraldez. De base, l’entraîneur espagnol ne devait arriver qu’avec un analyste vidéo et un préparateur physique. Seulement, avec le départ de Méline Gérard et peut-être de Simon Pouplin, il va falloir partir d’une feuille blanche. D’autant plus que les joueuses de l’OL Lyonnes ne pourront plus compter sur Emmanuel Vallance pour se mettre en condition avant les matchs.

Un retour dans le foot masculin

Garant de la montée en puissance des Fenottes en avant-match, le préparateur a mis les voiles vers un club de Ligue 1. Ce jeudi 3 juillet, Vallance était présent à la reprise de l’entraînement de Toulouse, en vue de la préparation estivale pré-championnat. Un retour aux sources pour le désormais responsable de la performance toulousain. Avant ses deux saisons à l’OL Lyonnes, Emmanuel Vallance avait fait ses gammes dans le foot masculin, notamment du côté de Sochaux, Valenciennes ou encore de l’OGC Nice.