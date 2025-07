En marge de l’appel devant la commission de la DNCG fédérale, l’OL va reprendre l’entraînement lundi. Le club a annoncé qu’un groupe de 29 joueurs se présenterait face à Paulo Fonseca.

L’heure de la reprise a sonné pour les joueurs de l’OL. Le rendez-vous a été fixé au lundi 7 juillet par Paulo Fonseca et marquera officiellement le début de la préparation estivale. Cette reprise se fera forcément dans une ambiance particulière puisque le club et ses joueurs ne savent toujours dans quelle division évoluera l’OL au mois de septembre. Il faudra patienter encore trois jours supplémentaires et le passage devant la commission d’appel de la DNGC. L’audience est prévue le jeudi 10 juillet et fixera le sort lyonnais.

De nombreux jeunes présents

En attendant, Paulo Fonseca et son staff vont devoir faire comme si avec cette reprise lundi. L’entraîneur portugais pourra s’appuyer sur un effectif déjà fourni dès ce premier jour. Sur les 29 joueurs convoqués, 27 seront déjà à la disposition du coach puisqu’Orel Mangala (réathlétisation) et Ernest Nuamah, qui se remet également d’une rupture du ligament croisé, ne seront pas présents sur l’un des terrains du GOLTC, mais en salle. Sur ce groupe élargi, plusieurs jeunes attaquent cette pré-saison comme Khalis Merah, Rémi Himbert ou encore Alejandro Gomes Rodriguez. De retour de prêt, Mathieu Patouillet, Achraf Laaziri et Islam Halifa prendront aussi part à cette reprise. Tout comme ceux que l’on annonce sur le départ (Matic, Veretout, Adryelson).

Le groupe retenu :

Gardiens : Diarra / Descamps / Patouillet / Perri

Défenseurs : Abner / Adryelson / Barisic / Caleta Car / Chaïb / Kumbedi / Laaziri / Maitland-Niles / Mata / Niakhaté

Milieux : Akouokou / Diawara / Halifa / Himbert / Mangala (réathlétisation) / Matic / Merah / Tessmann / Tolisso / Veretout

Attaquants : Fofana / Gomes Rodriguez / Mikautadze / Molebe / Nuamah (blessé)