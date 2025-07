Bastien Dechepy, arbitre de Nice – OL, avec Duje Caleta-Car (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Dans un désir de coller à ce qui se fait dans le reste de l’Europe, la LFP a adapté son système concernant les cartons jaunes. Désormais, un joueur de l’OL manquera un match au bout de cinq avertissements sur la saison et non plus trois en dix matchs.

L’appel de Nicolas Tagliafico a été entendu. Malheureusement, l’Argentin ne sera plus là pour en profiter. Dans l’interview qu’il avait accordée à Olympique-et-Lyonnais il y a quelques mois, le latéral n’avait pas manqué de pointer du doigt les incohérences concernant les avertissements donnés en Ligue 1 et cette règle d’une suspension tous les trois jaunes en moins de dix matchs. Le cri de Tagliafico a-t-il poussé la LFP à agir ? L’Argentin n’a sûrement pas tout le poids nécessaire, mais les choses vont bien changer dans les prochaines semaines en Ligue 1 et Ligue 2 concernant ces sanctions automatiques.

Une suspension tous les cinq cartons

Ce vendredi, la Ligue a annoncé ces changements qui se verront le jour dès la première journée des deux divisions. Dans le cadre du groupe de travail sur l’amélioration du produit lancé en mars dernier par le Conseil d’Administration de la LFP et les collèges de Ligue 1 et Ligue 2, la décision prise concernera la mise en place de la règle d'un match de suspension automatique pour cinq cartons jaunes sans tenir compte de la période de dix matchs. Avec neuf cartons reçus la saison passée, Duje Caleta-Car n’aurait écopé que d'un seul match de suspension, par exemple, si la règle avait vu le jour en 2024-2025.