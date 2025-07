Jeudi soir, le Parc OL accueillait l’unique concert de cette programmation estivale 2025. Le groupe américain Imagine Dragons a réussi à attirer un peu plus de 50 000 spectateurs dans l’enceinte décinoise.

La saison de foot s’est terminée il y a un mois et demi, mais comme chaque année, le Parc OL est loin d’avoir fermé ses portes une fois la Ligue 1 terminée. En cette saison 2024-2025, l’enceinte de Décines a accueilli les demi-finales du Top 14 avec un record d’affluence à la clé pour une affiche sportive. Mais le Parc OL n’en avait pas pour autant fini, puisque les concerts prennent toujours possession du stade pour combler le trou avant la reprise de la Ligue 1. Seulement, pour cette programmation estivale 2025, les amoureux de musique n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

Un show à mille volts

Quand l’édition 2024 avait vu Taylor Swift, pour deux dates, et Cold Play avaient régalé les Lyonnais et autres fans, Imagine Dragons était le seul groupe annoncé pour cet été 2025. Le groupe de pop-rock américain a posé ses valises à Décines jeudi soir dans la chaleur lyonnaise et surtout une ambiance électrique. Pour cet unique concert estival, pas moins de 50 000 spectateurs ont pris place dans le Parc OL, que ce soit en tribunes ou dans la fosse.