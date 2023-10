Encore battu, l'OL continue de couler face à Clermont (1-2)

Jeffinho face à Gastien lors d’OL Clermont en octobre 2023 (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

C'était le match à gagner, mais l'OL l'a perdu. Dominé à domicile par Clermont, l'Olympique lyonnais est seul dernier de Ligue 1 après 9 journées.

L’OL n’avait pas le choix dimanche. Opposé à la lanterne rouge, Clermont, il devait l’emporter pour lancer enfin sa saison après huit matchs sans victoire. Mais rien n’a été dans son sens en première période.

Il est vrai que l’Olympique lyonnais était malmené par les Clermontois sur les premières minutes, mais il n’avait certainement pas besoin de cette action litigieuse qui a fini en but pour son adversaire (10e). Shamar Nicholson, qui s’est amusé avec Dejan Lovren sur le coup, semble avoir contrôlé le ballon du bras, mais l’arbitre et la vidéo ont finalement validé son centre et la tête décisive de Muhammed Cham.

Des décisions qui n'ont pas tourné en faveur de l'OL

Et lorsque les hommes de Fabio Grosso paraissaient aller un peu mieux, sans pour autant provoquer des sueurs froides à Mory Diaw, le portier auvergnat, ils ont à nouveau étalé leur déficit défensif sur la frappe de Yohann Magnin à la 25e minute (0-2). En fin de première mi-temps, Alexandre Lacazette et ses partenaires ont poussé très fort pour revenir à la marque : poteau, tirs déviés… mais rien n’y a fait. Là aussi, la VAR n’a pas jugé réprimandable une main de Maximiliano Caufriez.

Visiblement agacé par la tournure de la rencontre, Grosso a procédé à trois changements dès la pause, avec les entrées de Corentin Tolisso, Ernest Nuamah et Mahamadou Diawara, et la sortie entre autres de Rayan Cherki.

Trois changements impactants, mais insuffisants

Continuant son pressing sur les cages adverses, l’OL est logiquement revenu à 2-1 après un centre-tir de Tolisso dévié par Florent Ogier (53e). Mais le souffle n’est jamais remonté ensuite, malgré les tentatives de Diawara (61e), Mama Baldé (79e) et la dernière tête de Tolisso (90e+2).

La sentence est impitoyable. Sixième défaite en championnat pour l’Olympique lyonnais, qui avec trois points prend le costume peu enviable de lanterne rouge. Il y a urgence, et le déplacement à Marseille dimanche prochain n’est peut-être pas ce qui servira à sortir la tête de l’eau pour ce groupe.