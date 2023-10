Reims - OL : Wendie Renard sur le banc, Griedge Mbock titulaire

Du changement en défense pour l'OL à Reims (21h). Wendie Renard va souffler un peu en débutant sur le banc. Griedge Mbock suppléera sa coéquipière.

Même si l'heure de la trêve internationale sonnera après ce Reims - OL de dimanche soir (21 heures), le Fenottes ont encore un devoir à accomplir. Elles doivent répondre au Paris FC qui a dominé Dijon 6 à 0 afin de reprendre la tête de la D1. Mais pour cette 5e journée, Sonia Bompastor souhaite aussi ménager les corps, notamment celui de Wendie Renard. L'habituelle capitaine sera sur le banc, remplacée par Griedge Mbock.

En défense toujours, Perle Morroni est également remplaçante, suppléée par Selma Bacha. Enfin, Ellie Carpenter partie en sélection, c'est Alice Sombath qui sera titulaire à droite. Dans les buts, comme attendue sans Christiane Endler, nous verrons Laura Benkarth, qui jouera son deuxième match officiel avec l'Olympique lyonnais.

Le milieu et l'attaque ne changent pas

Pour le reste, le milieu de terrain et l'attaque ne change pas avec les deux trios Lindsey Horan-Damaris Egurrola-Daniëlle Van de Donk et Kadidiatou Diani-Eugénie Le Sommer-Melchie Dumornay. Deux points à noter, la 300e en championnat de France pour la buteuse Le Sommer, et le retour dans la ville rémoise de Dumornay.

La composition de l’OL contre Saint-Etienne : Benkarth - Sombath, Mbock (cap), Gilles, Bacha - Horan, Damaris, Van de Donk - Diani, Le Sommer, Dumornay