Reims - OL : retour en terre rémoise pour Melchie Dumornay

A l'occasion du match entre Reims et l'OL ce dimanche, Melchie Dumornay effectue son retour dans son ancien club, où elle a passé deux saisons.

Comme un symbole, le dernier match de Melchie Dumornay avec le maillot de Reims était face à... l'OL le 27 mai dernier. Au cours d'une rencontre à sens unique que les Fenottes ont remporté 7 à 1, fêtant dignement leur titre de D1, la future Rhodanienne avait tout de même terminé son aventure rémoise par un ultime but en fin de partie.

Désormais sous la tunique des championnes de France en titre, l'Haïtienne revient dans la cité des Rois ce dimanche pour l'affiche entre les deux équipes dans le cadre de la 5e journée. Cinq mois presque jour pour jour après ce départ, la milieu offensive sera très attendue, à la fois par ses anciennes partenaires, mais aussi par le public qui a vu éclore cette joueuse prometteuse.

39 matchs et 23 buts avec Reims

Arrivée en septembre 2021 à Reims, pour sa majorité, Dumornay était suivi depuis plusieurs années par la formation rémoise. Dans le viseur d'autres grandes écuries européennes et américaines, elle signe tout de même avec le club champenois. Elle y restera deux saisons et marquera 23 buts en 39 affiches de championnat et de coupe.

Recruté par l'Olympique lyonnais en janvier 2023, elle finit l'exercice en Champagne et débarque l'été dernier dans le Rhône. En attendant de voir plus précisément comment elle sera utilisée par Sonia Bompastor, la native de Mirebalais (Haïti) pourrait disputer ce dimanche son cinquième match avec l'OL. Elle compte déjà deux réalisations, dont la dernière face à Bordeaux au début du mois d'octobre (4-0).

Bompastor espère un but ce dimanche

Son entraîneure aimerait d'ailleurs qu'elle se rappelle aux bons souvenirs rémois. "Elle est contente d’affronter Reims car elle y a gardé de bons rapports. Chaque fois qu’elle jouait contre nous, elle marquait donc j’espère qu’elle sera capable de faire pareil face à son ancien club", a déclaré en rigolant Sonia Bompastor.