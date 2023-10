Reims - OL : les Fenottes pour le cinq sur cinq

A 21 heures ce dimanche, les joueuses de l'OL défient Reims. En jeu, la première place du championnat et un cinquième succès de suite en D1.

Avant la trêve internationale et après la très légère respiration du tirage au sort de la Ligue des champions, les Fenottes se rendent à Reims ce dimanche (21 heures). Cette affiche conclura la cinquième journée de D1, une compétition qu'elles dominent avec le Paris FC.

Les deux équipes, qui s'affronteront le 5 novembre prochain, comptent 12 points sur 12 possibles. Si vous êtes bon en calcul, vous aurez compris que le PFC et l'OL ont remporté leurs quatre matchs de championnat jusqu'à présent. Alors sur la pelouse rémoise, les coéquipières de Wendie Renard ne viseront rien de moins qu'un cinq sur cinq.

Reims n'a pas encore concédé de but en D1

En face d'elles, un collectif rémois qui compte deux victoires et un nul, mais aussi une rencontre de moins. Sa partie contre le PSG n'avait en effet pas plus aller à son terme suite à des tirs de feu d'artifice. Mais on peut tout de même noter que comme les Lyonnaises, les Champenoises n'ont pas concédé le moindre but, certes face à des adversaires mal classés : Saint-Etienne (2-0), Guingamp (0-0) et Dijon (1-0). Avec sept unités, elles se classent d'ailleurs cinquièmes.

Avec 15 réalisations à son actif, meilleure attaque, l'OL possède une force offensive capable de forcer ce verrou, mais il faudra bien y mettre les ingrédients, et si possible faire "une bonne entame", ce qui conviendrait à Sonia Bompastor.

Ultimes efforts avant la trêve internationale

Un dernier effort est donc demandé aux championnes en titre avant de filer en sélection défendre les couleurs de son pays. Ensuite, le staff et les joueuses présentes à Décines pourront commencer à se pencher sur le choc contre le Paris FC 15 jours plus tard, mais chaque chose en son temps.