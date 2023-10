OL - Ligue des champions : le calendrier des Fenottes

Ada Hegerberg et Griedge Mbock avec la Ligue des champions (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) /

Vendredi avait lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Fenottes connaissent désormais leur calendrier.

Il va falloir gérer ces six matchs de poule, mais les joueuses de l'OL ont largement le talent et les ressources pour s'en sortir. Vendredi, les Fenottes ont appris suite au tirage au sort de la Ligue des champions qu'elles devraient affronter le Slavia Prague, St. Pölten et Brann Bergen. Un groupe favorable sur le papier dont le calendrier est tombé ce samedi.

Sonia Bompastor et son effectif entameront la compétition par un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague le 14 novembre à 21 heures, entre la réception de Montpellier et celle de Dijon en D1.

Une fin d'année 2023 en Norvège

La semaine suivante, l'Olympique lyonnais accueillera St. Pölten le 22 novembre à 18h45, avant d'aller à Guingamp le week-end. Rendez-vous ensuite en décembre, le 13, pour OL - Brann Bergen à 21 heures. Une affiche intercalée entre le duel face à Lille et celui à Fleury.

La phase retour débutera une semaine plus tard, le 21, avec la même confrontation, mais en Norvège cette fois. Ce sera l'ultime rencontre des Rhodaniennes en 2023.

Deux parties sont programmées en janvier 2024, tout d'abord le voyage à St. Pölten le 25 à 21 heures, puis pour conclure, la venue à Décines du Slavia Prague le 31 à 18h45.

Le calendrier des Fenottes en phase de poules :

1re journée le 14 novembre 21h : Slavia Prague - OL

2e journée le 22 novembre 18h45 : OL - St. Pölten

3e journée le 13 décembre à 21h : OL - Brann Bergen

4e journée le jeudi 21 décembre à 18h45 : Brann Bergen - OL

5e journée jeudi 25 janvier à 21h : St. Pölten - OL

6e journée mercredi 31 janvier à 18h45 : OL - Slavia Prague