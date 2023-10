Hegerberg en larmes après le titre en Ligue des champions (Photo by Marco Bertorello / AFP)

Présentes dans le chapeau 1, les Fenottes ont hérité d'un groupe largement à leur portée. De quoi se préserver en vue du tableau final pour reconquérir le titre ?

Championnes de France en titre et huit fois sacrées dans la compétition, les Lyonnaises font toujours office de favorites en Ligue des champions. Pour l'édition 2023-24, les joueuses de Sonia Bompastor seront opposées au Slavia Prague (République tchèque), à St. Pölten (Autriche) et Brann Bergen (Norvège) dans le groupe B de la plus prestigieuse des compétitions européenne.

L'année dernière, le Slavia Prague n'avait pas remporté le moindre match de la phase de groupes. Les deux équipes se sont déjà affronte en quart de finale en 2016 avec, en prime, une victoire 9-1 des coéquipières d'Eugénie Le Sommer. L'OL a ainsi évité le Real Madrid, épouvantail du chapeau 2. De la même façon, St. Pölten et Brann Bergen manquent de références à ce niveau.

Les autres clubs français pas vernis

La saison dernière, l'OL avait été éliminé par Chelsea en quarts de finale, battu aux tirs au but malgré un succès 2 à 1 à Stamford Bridge. Un événement douloureux mais qui n'avait pas empêché les coéquipières de Wendie Renard de remporter le championnat et la Coupe de France ensuite. Elles espèrent maintenant remettre la main sur leur couronne européenne déjà remportée huit fois, la dernière en 2021-2022.

Le Paris Saint-Germain sera dans la poule du Bayern Munich, de l'AS Roma et de l'Ajax Amsterdam. De son côté, le Paris FC, victorieux tour à tour d'Arsenal puis de Wolsburg en barrages, sera en compagnie d'autres mastodontes : Chelsea, le Real Madrid et Häcken. Les rencontres de cette phase de groupes auront lieu du 14 novembre au 31 janvier alors que le calendrier est attendu d'ici ce samedi.

Tous les groupes de la Ligue des champions :

Groupe A : FC Barcelone - Rosengard - Benfica - Eintracht Francfort

Groupe B : Olympique lyonnais - Slavia Prague - St. Pölten - Brann Bergen

Groupe C : Bayern Munich - Paris Saint-Germain - AS Roma - Ajax Amsterdam

Groupe D : Chelsea - Real Madrid - Häcken - Paris FC