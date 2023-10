Jeffinho n'a pas peur et pense même à la Ligue des champions

À deux jours d'affronter le Clermont Foot, Jeffinho s'est présenté face à la presse. Serein, le Brésilien veut relever la tête.

La rencontre entre l'OL et le Clermont Foot n'a pas des allures de choc puisque l'avant-dernier de Ligue 1 affronte la lanterne rouge. Les deux équipes sont au coude à coude et si Maxime Gonalons n'a pas peur de parler de match pour le maintien, Jeffinho, quant à lui, ne veut pas y penser.

En conférence de presse ce vendredi, le Brésilien a montré qu'il n'avait pas perdu son sourire malgré les mauvais résultats actuels de son club. Il ne baisse pas non plus les bras : "Il n’y a rien d’impossible. L’équipe se connaît de mieux en mieux. Même s’il y a 1% de chance d’atteindre la Ligue des champions, on va tout donner y arriver."

"On n'a pas peur"

À l'heure d'affronter la seule équipe qui talonne l'Olympique lyonnais (sachant que le sort entre Montpellier et Clermont n'a pas encore été décidé suite à une interruption de la rencontre), l'ailier polyvalent reste confiant. "On n’a pas peur. On ne se met pas de pression supplémentaire. Si on a peur, ça sera pire, théorise-t-il. Pas d’autre choix que la victoire, Lyon est un grand club et doit continuer à être grand, faire tout ce qu’il faut pour gagner quelque chose."

Selon lui, un gros travail physique et devant le but ont été effectués durant les deux semaines de trêve internationale. "Je ne dirai pas qu'on ne bossait pas avant, mais l'intensité est différente." Maintenant, il faut que ça paye.