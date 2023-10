Fabio Grosso lors de son premier entraînement avec l’OL (Photo by Jeff Pachoud / AFP)

Les mauvais résultats actuels sont-ils bientôt derrière l'OL ? À en croire Fabio Grosso, les choses sont allées dans le bon sens pendant la trêve, mais cela demande confirmation.

Depuis son arrivée sur le banc de l'Olympique lyonnais en septembre dernier, Fabio Grosso n'a pas encore remporté le moindre match. Il voit toutefois son groupe toujours uni. "Je ne sens pas que les joueurs sont paralysés par l’enjeu, il y a un bon état d’esprit", a déclaré le coach italien, confirmant que l'ensemble de l'effectif est conscient de la situation.

Dix-septièmes de Ligue 1, les Gones doivent se donner de l'air face aux Clermontois, derniers. "Les joueurs doivent tout faire pour essayer de faire un résultat, a prévenu le champion du monde 2006. C’est une rencontre importante, on le sait, mais on ne peut pas penser tout de suite au classement final. Je ne dédramatise pas, c’est un match important. Ce match, c’est un examen après deux semaines de travail, on veut sortir de cette situation. Ce n’est pas dramatique, c’est juste une partie très importante à jouer."

Côté infirmerie : rien à signaler

Si les deux équipes sont toujours en quête de leur première victoire en championnat, Fabio Grosso estime que l'OL est sur la bonne voie. "On a fait des efforts comme il faut le faire (durant la trêve). Le niveau monte et on a envie de le montrer dimanche face à Clermont", a-t-il signalé devant à la presse.

Aucune absence à déplorer lors de l'entraînement de vendredi. Le coach transalpin a ainsi officialisé un groupe au complet. Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico, rentrés en derniers de sélection nationale "en bon état physique", seront disponibles contre le CF63. L'objectif affiché par Fabio Grosso est désormais très clair : "Faire un gros match dimanche !"