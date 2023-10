Les Lyonnaises ont bénéficié d'un groupe plutôt aisé en Ligue des champions ce vendredi. Sonia Bompastor, elle, ne souhaite pas ouvrir le champagne trop tôt.

Quand on est huit fois championnes d'Europe, le relâchement peut paraître normal, presque mérité. Mais du côté des Fenottes, ce phénomène ne semble jamais arriver. Après avoir échoué en quart de finale de Ligue des champions face à Chelsea la saison dernière, Sonia Bompastor et son groupe veulent repartir de plus belle pour aller chercher une neuvième étoile continentale.

En compagnie du Slavia Prague (République tchèque), de St. Pölten (Autriche) et de Brann Bergen (Norvège) dans le groupe B de la plus prestigieuse des compétitions européenne, l'Olympique lyonnais n'a pas hérité du pire tirage, loin de là. L'entraîneure est restée lucide en conférence de presse : "C'est un groupe avec des équipes qui ont moins d'expérience et qu'on connaît moins, mais notre état d'esprit ne change pas, on veut donner le meilleur et bien figurer. Il faudra pouvoir compter sur l'ensemble de l'effectif."

Retrouvailles entre soeurs et confiance récupérée

Malgré ce respect, l'Olympique lyonnais ne se cache pas pour autant. "On entame cette nouvelle campagne avec beaucoup d'ambitions, a clairement expliqué l'ancienne joueuse du club. On veut se donner les moyens d'aller chercher cette finale, on a hâte."

Sonia Bompastor a souligné la méconnaissance de ces équipes et la difficulté de les juger qui en découle. C'est notamment le cas pour les Autrichienne et Norvégienne. Brann Bergen doit sûrement parlé à Ada Hegerberg puisque sa soeur, Andrine, fait partie de l'effectif. De son côté, le Slavia Prague rappellera de bons souvenirs aux Lyonnaises puisqu'elles s'étaient imposés 9-1 en 2016 en quart de finale de C1, lorsque Gérard Prêcheur était encore sur le banc rhodanien.

Ce jour-là, Eugénie Le Sommer y était évidemment allée de son but. Avec quatre réalisations et une passe décisives en ce début de saison, l'internationale française retrouve son efficacité et sera un atout majeur pour une nouvelle épopée européenne. "Elle réalise un très bon début de saison. Elle est en pleine confiance, décisive et elle est très importante dans notre système de jeu. Son retour en sélection lui a fait du bien. Ça n'a pas toujours été facile pour elle, mais elle s'est accrochée et elle n'a rien lâché", a souligné Sonia Bompastor, soulagée.