OL : les statistiques alarmantes du début de saison lyonnais

Avant-dernier de Ligue 1, l'OL est bien loin de ses objectifs de début de saison. Sur le plan comptable, c'est tout simplement le plus mauvais départ du club.

Les déboires de l'Olympique lyonnais font couler de l'encre même au-delà de la Manche. The Analyst a publié ce vendredi un rapport statistique complet permettant de mettre en lumière le début de saison catastrophique des coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Avec seulement trois points en huit matchs, les hommes de Laurent Blanc puis de Fabio Grosso signent le pire départ de l'histoire du club. Avant cela, il fallait remonter à l'automne 1979 pour voir six points en huit rencontres avant de passer par des barrages.

Selon le modèle d'Opta, l'OL version 2023-2024 devrait d'ailleurs compter 6,4 points. Pas de quoi se réjouir puisque ça en fait la plus mauvaise équipe du championnat. Le "vrai" classement est actuellement fermé par le Clermont Foot alors que les statistiques promettraient une treizième place aux Auvergnats.

Pire défense depuis 1974-1975

Pour les amoureux de l'histoire du club, il faut parler d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître pour trouver traces de tels résultats. Seulement six buts marqués, soit deux de plus qu'en 1991-1992, et déjà seize concédés, autant qu'au début de saison 1974-75. D'après les Expected Goals (buts qui auraient dû être marqués si le football était une science exacte), l'OL aurait même pu voir ses filets trembler une fois de plus.

Seule satisfaction de ces calculs, il n'y a que deux équipes qui ont été reléguées dans un championnat de France à 18 (Strasbourg en 1951-52 et Béziers en 1957-58). Selon le superordinateur Opta, la place la plus probable de l'OL en fin de saison serait quatorzième.