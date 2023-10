OL : le Clermont Foot ne compte "rien laisser" à Lyon

Comme son adversaire du week-end, Clermont manque cruellement de points en ce début de saison. Face à la presse, joueur et entraîneur ont affiché leurs ambitions pour y remédier.

Huitième de Ligue 1 la saison dernière, le Clermont Foot 63 était venu mourir à trois petits points de l'OL. Suffisant pour signer la meilleure saison de son histoire en ne nourrissant pas le moindre regret. Cette année, les Auvergnats pointent à la dernière place du classement, avec un point de retard sur Lyon, mais aussi un match en moins.

Loin d'être satisfait, le défenseur clermontois Maximiliano Caufriez est revenu sur ces débuts manqués en conférence de presse ce vendredi : "On sait qu'on est dans une période compliquée mais on travaille chaque jour à l'entraînement pour corriger ça." Le Belge a surtout prévenu l'Olympique lyonnais, le CF63 "ne va rien laisser" à leurs adversaires dans ce match déjà capital.

S'appuyer sur les bases vues contre le PSG

Les hommes de Pascal Gastien ont battu l'Olympique lyonnais deux fois en autant de rencontres la saison dernière. Toujours capables de gros coups, ils ont tenu en échec le Paris Saint-Germain (0-0) en septembre dernier. Le coach qui incarne la réussite clermontoise de ces dernières saisons veut d'ailleurs s'appuyer sur ce qu'il a vu au stade Gabriel-Montpied ce jour-là. "Il faut garder en tête ce qu'on a fait face au PSG, mais on ne peut pas se reposer uniquement là-dessus. On manque encore de justesse et de rigueur."

Deux points faibles du début de saison auvergnat car, avec seulement cinq buts marqués, le CF63 truste également la dernière place du classement des attaques de Ligue 1. Grejohn Kyei et Muhammed Cham n'ont pas retrouvé l'efficacité qui faisait leur force la saison dernière. Au grand bonheur d'Anthony Lopes dimanche ?