OL : après des premiers pas délicats, Jeffinho se sent bien mieux

Arrivé en janvier, Jeffinho peine à se montrer régulier sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Vendredi, le Brésilien s'est montré particulièrement positif.

Face à la presse ce vendredi, Jeffinho a retrouvé un sourire qui semblait quelque peu effacé ces derniers temps. Depuis janvier 2023, l'ailier polyvalent n'a pas toujours été rayonnant en affichant un niveau bien loin de celui qu'il montrait à Botafogo, autre club de la galaxie Eagle Football chez qui l'OL est venu piocher pendant le mercato hivernal. Tantôt capable de jolis gestes techniques, le Brésilien s'est surtout révélé irrégulier et trop peu décisif.

Dans l'ombre de Bradley Barcola, Jeffinho a d'abord rongé son frein avant de s'en émanciper depuis le départ au PSG de l'international Espoirs français. Titulaire face à Lorient avant la trêve internationale, il a notamment délivré deux passes décisives, obtenu un penalty et apporté sa créativité. Pas suffisant pour le principal intéressé : "J'en ai discuté avec ma famille et mes agents, je n'avais pas le sentiment d'un bon match. Je n'avais pas touché beaucoup de ballons. Mais finalement, ils m'ont convaincu que c'était positif."

Souriant et optimiste

Il ne se cache pas avoir eu quelques difficultés d'adaptation. À propos du décalage horaire des différences de climat et aussi du niveau physique du football français. "L'intensité est bien différente ici, plus grande. J'ai été surpris, il a fallu que mon corps s’adapte. Je travaille surtout le haut du corps, et aussi dans la tête, je dois faire un gros boulot, et je le poursuis", analyse celui qui se réjouit de l'esprit de "camaraderie" avec ses coéquipiers du front offensif.

Souriant et optimiste pour la suite de la saison lyonnaise, Jeffinho a laissé derrière lui les tracas du quotidien. Ceux qui l'avaient poussé à poster un message sur les réseaux sociaux annonçant un mal-être profond. "C’était une question personnelle à l’époque, et surtout ma famille n'était pas là, a-t-il tenu à clarifier vendredi. Je jouais peu aussi. Mais tout s'est résolu et surtout, ma famille est là avec moi, aujourd’hui." De quoi continuer d'engranger de la confiance pour les prochaines semaines, car l'OL en aura bien besoin.