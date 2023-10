Sans être flamboyant, Jeffinho a été dans tous les coups offensifs de l’OL et impliqué sur les trois buts lyonnais. De son côté, Skelly Alvero a encore souffert au milieu. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Jeffinho impliqué sur trois buts

C’est forcément la prestation offensive générale de l’OL qui est à mettre en avant mais le coaching de Grosso est à souligner avec Jeffinho. Cela faisait depuis le 19 aout dernier qu’il n’avait pas démarré un match de l’OL. Un mois et demi à traîner son spleen à l’entraînement et sur le banc de touche lyonnais. Depuis la deuxième journée contre Montpellier, Jeffinho n’avait joué que 26 minutes avant la réception de Lorient ce dimanche. Face aux choix forts de Fabio Grosso en mettant Cherki et Tolisso sur le banc, le Brésilien s’est vu offrir une chance de débuter et de montrer qu’il pouvait être plus que cantonné au banc.

Alors très clairement, le joueur aux dribbles chaloupés n’a pas été aidé par l’état de la pelouse ce dimanche. Il n’a pas forcément fait la différence balle au pied, mais au final, il termine avec une passe décisive sur le premier but d’Alexandre Lacazette (21e), un penalty provoqué pour le 3-1 (40e) et un centre qui entraîne le premier but. On peut difficilement faire mieux. À l'heure où l'OL a besoin de retrouver confiance offensivement, sortir cette prestation statistique ne peut être que bon pour le moral de Jeffinho. Il en avait besoin.

Le flop : Alvero à retardement

Les trois remplacements à l'heure de jeu seront forcément débattus mais on en reparlera plus tard. De son côté, Alvero avait déjà été dans le dur le week-end dernier à Reims. Néanmoins, on avait pu mettre cette partition en double teinte sur le compte d’une première titularisation en Ligue 1 et de la pression qui peut en découler. Ce dimanche, il a eu bien moins d’excuses pour expliquer sa prestation. De nouveau titularisé comme sentinelle dans le milieu à trois de l’OL, Alvero a encore du mal à se montrer dominant malgré son double-mètre. Ce n’est pas dans les airs qu’on l’attend, mais dans l’impact et l’ancien Sochalien a encore eu du mal avec aucun duel gagné après une demi-heure de jeu.

En retard dans ses interventions défensives, il avait commencé le match par une mésentente avec Lovren dès la 1re minute qui aurait pu profiter à Lorient. Pas le meilleur moyen de se mettre en confiance et cela s’est ressenti ensuite à l’image de cette remise ratée sur une touche alors que l’OL était proche du poteau de corner lorientais (17e). Fabio Grosso l’a bien senti et n’a pas hésité à le guider dans son positionnement jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu.