Pour la réception de Lorient, Fabio Grosso a fait des choix forts. Corentin Tolisso prend place sur le banc tandis que Mahamadou Diawara va connaitre sa première avec l’OL.

Il avait pourtant dit qu’il ne faisait "pas des choix forts, mais simplement des choix". Néanmoins, ce dimanche, on ne peut pas dire que Fabio Grosso n’a pas pris des décisions fortes pour la réception de Lorient (15h). De retour à un système à quatre défenseurs comme avancé samedi soir, l’entraîneur de l’OL avait réussi à brouiller les pistes en ne faisant pas de mise en place. Une manière de cacher l’un de ses choix pour cette 8e journée de Ligue 1 avec la mise sur le banc de Corentin Tolisso et Rayan Cherki.

Les deux Lyonnais étaient sortis en même temps dimanche dernier à Reims dès la 54e minute et regarderont ensemble le coup d’envoi sur le banc. S’il donne l’impression de tâtonner encore, Fabio Grosso n’hésite toutefois pas à bousculer ses joueurs. Car au milieu de terrain, l’Italien remplace un joueur aux 200 matchs avec l’OL avec un jeune qui va découvrir le haut niveau ce dimanche.

Lovren de retour six mois après

Surprise du chef dans le groupe de 24 retenus samedi soir, Mahamadou Diawara va continuer son rêve éveillé face à Lorient. Quatre mois après son arrivée à l’OL et un premier contrat professionnel, le milieu de terrain va connaitre son premier match de Ligue 1 et une première titularisation par la même occasion. Après avoir séduit Grosso durant la semaine d’entraînement, il formera le trio avec Skelly Alvero et Maxence Caqueret.

Comme annoncé sur le site, Clinton Mata glisse à droite dans la défense à quatre et laisse l’axe à Jake O’Brien et au revenant Dejan Lovren. Malgré un manque de rythme et deux semaines de trêve à venir, le staff a décidé de prendre ce risque. Devant, la mise au ban de Cherki pousse Jeffinho à honorer sa deuxième titularisation, un mois et demi après la première contre Montpellier et seulement 26 minutes joués depuis.

La composition de l’OL contre Lorient : Lopes - Mata, O’Brien, Lovren, Tagliafico - Caqueret, Alvero, Diawara - Nuamah, Lacazette, Jeffinho