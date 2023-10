OL - Bordeaux : une invincibilité à conserver

Vainqueur de ses deux premiers matchs, l’OL veut garder le rythme du Paris FC. Ce dimanche (21h), les Lyonnaises retrouvent les Girondins de Bordeaux contre qui elles n’ont jamais perdu.

La venue de Lorient au Parc OL à 15h occupe forcément les discussions en ce dimanche, mais Décines sera bien le théâtre d’une deuxième rencontre de football. Après les joueurs de Fabio Grosso, les féminines ont rendez-vous à quelques encablures à 21h. Sur la pelouse du terrain Gérard Houllier, les filles de Sonia Bompastor disputent la dernière rencontre de la 3e journée de D1 féminine. Pour la première de la saison à la maison, les Fenottes reçoivent les Girondins de Bordeaux de Patrice Lair et Nesrine Bahlouli, deux anciens de la maison OL. Ce rendez-vous intervient une semaine après le succès (0-1) au Parc des Princes contre le PSG et qui doit être confirmé. Cela tombe bien, les Bordelaises sont des proies qui réussissent aux coéquipières de Wendie Renard.

3,1 buts de moyenne contre Bordeaux

À 21h, ce sera la 16e fois que les deux formations se feront face et les Girondines n’ont encore jamais goûté aux trois points. Avec 14 victoires et un simple nul, l’OL domine outrageusement les débats dans ce duel avec une moyenne de 3,1 buts par match. En sachant que les joueuses de Patrice Lair n’ont glané qu’un point en deux rencontres, les pronostics vont très clairement en faveur de l’OL qui souhaite tenir la cadence du Paris FC, auteur d’un trois sur trois dans ce début de championnat. Et ce ne sont pas les absences de Vanessa Gilles et Lindsey Horan, ménagées par Sonia Bompastor, qui vont changer la donne.