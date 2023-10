Ada Hegerberg à l’échauffement lors d’OL – Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la réception de Bordeaux dimanche soir (21h), Sonia Bompastor peut compter sur le retour d’Ada Hegerberg. En revanche, pas de Vanessa Gilles ni de Lindsey Horan.

Après OL - Lorient, le football n’en aura pas fini avec Décines. À 21h, les joueuses de Sonia Bompastor ont rendez-vous du côté du centre d’entraînement pour affronter les Girondins de Bordeaux. Sur le terrain Gérard Houllier, les Fenottes veulent confirmer la grosse opération de la semaine avec la victoire au Parc des Princes contre le PSG. Pour cette rencontre comptant pour la 3e journée de D1 féminine, Bompastor peut compter sur un renfort de choix. Laissée à la maison contre le PSG, Ada Hegerberg signe son retour dans le groupe lyonnais pour la première fois de la saison.

Touchée musculairement avant le Trophée des championnes, elle n’avait pas encore pu postuler. Elle est désormais à 100% et vient renforcer la ligne d’attaque déjà impressionnante. Néanmoins, l’attaquante norvégienne ne pourra pas compter sur ses deux compères dans la vie que sont Vanessa Gilles et Lindsey Horan. La défenseuse et la milieu ne sont pas dans le groupe lyonnais.

Le groupe de l'OL contre Bordeaux : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Mbick, Morroni, Renard, Sombath - Däbritz, Damaris, Dumornay, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Diani, Hegerberg, Le Sommer