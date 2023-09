OL : Hegerberg absente du groupe contre le PSG

Après deux semaines de pause, l’OL retrouve le championnat avec le choc contre le PSG. Pour ce rendez-vous dimanche (21h), Sonia Bompastor a choisi de retenir 18 joueuses mais toujours pas d'Ada Hegerberg.

Un match de Trophée des championnes et un match de championnat avant de déjà se quitter. En ce début de saison, les joueuses de l’OL n’ont pas forcément eu le temps de partager du temps ensemble en raison d’une trêve internationale dès début septembre malgré une Coupe du monde qui s’est terminée le 20 août. Habituée, Sonia Bompastor a dû jongler avec cet effectif restreint pendant dix jours avant de retrouver tout son groupe jeudi. Pas la préparation idéale alors que se profile le choc contre le PSG ce dimanche (21h) au Parc des Princes. À défaut d’avoir pu le préparer correctement, l’entraîneure de l’OL peut se satisfaire d’avoir un groupe au complet à sa disposition et doit donc faire des choix.

Endeuillée début septembre, Sara Däbritz fait son retour dans le groupe lyonnais après avoir repris l’entraînement en début de semaine. Les deux interrogations concernaient avant tout Melchie Dumornay et Ada Hegerberg. Elles avaient dû faire l’impasse sur le déplacement au Havre lors de la première journée pour des pépins physiques et n’avaient, elle aussi, repris l’entraînement collectif que lundi. Si Sonia Bompastor avait laissé planer un certain doute concernant la Norvégienne toujours en reprise adaptée, ce n'était pas pour rien. Hegerberg n'est pas dans le groupe lyonnais, au contraire de Melchie Dumornay.

Le groupe de l’OL contre le PSG : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Renard - Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsán, Van de Donk - Becho, Diani, Dumornay, Le Sommer