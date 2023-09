Hegerberg reste incertaine pour PSG - OL

Ada Hegerberg lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En délicatesse physique avant même le Trophée des championnes, Ada Hegerberg a fait son retour à l’entraînement collectif cette semaine. Néanmoins, elle reste en reprise adaptée avant PSG - OL.

Elle avait beau être à Décines, Ada Hegerberg n’était pas venue remplir le contingent de joueuses à disposition de Sonia Bompastor pendant la trêve internationale. Du moins la première semaine. Victime d’une gêne physique avant le Trophée des championnes le 10 septembre dernier, l’attaquante norvégienne était depuis en phase de reprise avant tout un travail en salle. Ces derniers jours, elle avait fait équipe avec Melchie Dumornay, touchée après ce même match contre le PSG début septembre, avant de retoucher le ballon en début de semaine avec le groupe restreint des Fenottes. "Ada avait eu une petite gêne avant le Trophée des championnes et comme on était un peu juste, je n’ai pas voulu prendre de risque. Comme la saison est longue, on aura besoin d’elle. Elle a repris les séances collectives depuis le début de la semaine."

Bompastor a l'embarras du choix pour dimanche

Une bonne nouvelle avant le choc de la 2e journée de D1 féminine contre le PSG dimanche (21h). Seulement, Ada Hegerberg est-elle certaine d’être du voyage vers le Parc des Princes ? Si elle souligne la "très grosse force mentale et cette capacité pour trouver les ressources pour revenir" de sa buteuse, Sonia Bompastor a laissé planer le doute. Après deux semaines d’arrêt, le staff lyonnais ne veut pas prendre de risques. "Elle est encore en adapté, pas encore à 100% mais elle pourrait figurer dans le groupe. Dans ce qu’elle a fait sur le terrain, c’était bien et elle était joyeuse. Il nous reste une séance samedi et je ferai mes choix à l’issue de cet entraînement." Avec un effectif au complet selon ses dires, l’entraîneure lyonnais n’aura que l’embarras du choix. Un problème de riches.