À deux jours du déplacement à Reims, Fabio Grosso a déjà livré des indices sur le onze de l’OL. Remplaçant à Brest, Rayan Cherki sera titulaire en Champagne.

Le déplacement à Reims sera-t-il synonyme de changements pour l’OL ? Avec la suspension d’Alexandre Lacazette, il y aura quoi qu’il arrive des différences dans le onze de départ de Fabio Grosso par rapport à celui de Brest. Ce dernier n’a pas forcément donné satisfaction, que ce soit sur les ailes avec le non-match de Diego Moreira et Ernest Nuamah et les difficultés du milieu de terrain. Avec 48h de ce match de la 7e journée de Ligue 1, les supporters lyonnais sont certains d’une chose : ils verront Rayan Cherki commencer la rencontre face à Reims.

"Faire de meilleurs choix au départ"

Grosso en a fait l’annonce ce vendredi, tout comme les titularisations d’Anthony Lopes et Nicolas Tagliafico. Pour les huit autres joueurs, il faudra patienter jusqu’à dimanche midi pour le savoir. "Dimanche, on aura un match très difficile, Alex (Lacazette) sera suspendu, El Arouch ne sera pas disponible, Ako (Akouokou) a pris un coup et je ne sais pas s'il viendra avec nous. Pour ce match-là, Lopes, Tagliafico et Cherki, c'est sûr, vont commencer, et pour les autres, on verra."

Mystère donc, même si l'entraîneur italien souhaite de son côté faire "de meilleurs choix au début (qu’à Brest) parce qu’on a besoin de réussir un grand match face à une équipe en confiance qui va nous poser des problèmes." Dans la remise en question générale à l'OL, Grosso est le premier à faire son mea-culpa.