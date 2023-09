OL - Clinton Mata : "Le vestiaire n’est pas un cimetière"

Satisfaction du début de saison de l’OL, Clinton Mata doit jouer un rôle de leader. Le défenseur avoue que l’atmosphère autour du club n’est pas la meilleure, mais n’est pas la réalité dite sur les réseaux sociaux.

Dans la tempête dans laquelle l’OL est pris, il fait presque figure de vieux sage. L’OL l’a bien compris et avec Clinton Mata, il a trouvé un joueur non pas capable d’éteindre l’incendie, mais de mettre des mots sur les maux lyonnais. Débarqué à Lyon durant l’été, l’Angolais ne s’attendait pas à vivre pareil début d’aventure entre Rhône et Saône. Habitué à jouer le haut du tableau avec Bruges, il est aujourd’hui confronté à la lutte pour le bas du tableau après six journées.

Néanmoins, Mata ne veut pas tirer à boulet rouge sur la situation actuelle alors qu’il reste 28 matchs à disputer. "C’est encore trop tôt de décider de notre sort. Il y a encore beaucoup de matchs. Là, il faut absolument réagir. Je prends ça comme un challenge, veut positiver Mata. (…) La situation est telle, mais ça ne va pas changer ma joie de vivre, car j’ai toujours été comme ça et c’est une de mes qualités. Je ne vais pas dire que c’est la fête, mais ce n’est pas le cimetière dans le vestiaire."

"Il y a une bonne ambiance dans le bon sens du terme"

Après la défaite (1-0) contre Brest, l’actualité autour de l’OL a pourtant tourné autour du climat délétère à l’intérieur du vestiaire et même dans le club. Il a été question de "gang des Lyonnais", de frictions entre les joueurs. Des situations qui semblent être à des années lumières de ce qu’il se passe vraiment à l’intérieur du groupe de Fabio Grosso.

À 30 ans, Clinton Mata a trop de bouteille pour se faire avoir dans ce jeu médiatique, mais assure être tombé des nues au moment de lire certaines informations liées au club et à l’ambiance. "Dans le vestiaire, il y a une bonne ambiance dans le bon sens du terme. Il n’y a pas de bagarre comme j’ai pu le lire. Ça me marque parce que ce que je vis dans le vestiaire est totalement différent de ce que je lis. De l’extérieur, je pourrais par exemple paraitre ingrat, mais être complètement différent à l’intérieur du groupe." L'entraînement ce vendredi a en effet laissé éclater de la joie de vivre dans le groupe. Néanmoins, seuls les résultats positifs ramèneront une éclaircie à Décines.