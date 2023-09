Absent depuis le retour de la trêve internationale, Dejan Lovren ne sera pas du voyage à Reims, dimanche (13h). Néanmoins, le défenseur croate fera son retour à l’entraînement de l'OL en début de semaine prochaine.

Il était le seul absent notable ce vendredi à l’entraînement, à deux jours du déplacement à Reims. Comme c’est le cas depuis le retour de la trêve internationale, Dejan Lovren ne prend plus part aux séances collectives après avoir reçu un choc au bassin à 48h du match contre Le Havre. Un coup qui pousse l’absence du Croate bien plus loin qu’espérée puisqu’en plus de la réception du club normand, Lovren a également manqué le déplacement à Brest le week-end dernier. Il en sera de même ce dimanche (13h) du côté de Reims comme l’a communiqué l’OL ce vendredi.

À 48h du match de la 7e journée, le forfait de Dejan Lovren a été acté et il faudra encore patienter pour le voir faire ses débuts en cette saison 2023-2024. Face à Clermont le 8 octobre prochain ? Avec les antécédents du joueur, le staff de Fabio Grosso ne devrait prendre aucun risque, mais le retour à l’entraînement de l’ancien de Liverpool est attendu en début de semaine prochaine. Déjà un bon point alors que l’OL est à la recherche de meneurs dans le vestiaire.