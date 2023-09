Kadewere, Henrique et Lovren forfaits pour OL - Le Havre

Dimanche, l’OL devra composer sans trois joueurs. Revenu durant la trêve, Dejan Lovren a été touché à l’entraînement jeudi et sera forfait contre Le Havre, tout comme Henrique et Tino Kadewere.

Le retour attendra. Blessé depuis le premier match de préparation en juillet dernier, Dejan Lovren était impatient de retrouver les terrains. Ayant repris l’entraînement collectif avant le match contre le PSG, le défenseur croate comptait sur la trêve internationale pour se remettre complètement à niveau physiquement. Le match amical contre l’AJ Auxerre avait d’ailleurs permis de lui donner des minutes afin de retrouver du rythme en vue de la réception du Havre, ce dimanche (20h45). Seulement, cette remise en route a été stoppée net jeudi lors de l’entraînement à trois jours de la 5e journée. Touché au bassin lors d’un choc, Dejan Lovren doit faire l’impasse sur ce rendez-vous et doit donc reporter son retour à la compétition a minima d’une semaine et le déplacement à Brest.

Le défenseur croate ne sera pas le seul absent contre Le Havre. Si vingt joueurs ont pris part à l’entraînement collectif ce vendredi, Henrique et Tino Kadewere n’en étaient pas. Au contraire de Lovren, leur blessure ne remonte pas à des entraînements de la semaine, mais au match amical organisé il y a une semaine. Comme annoncé, le latéral brésilien est en délicatesse avec ses adducteurs depuis ce match et est, lui aussi, forfait pour OL - Le Havre. Titulaire contre le PSG, Tino Kadewere est, lui aussi, gêné au niveau musculaire et ne sera pas de la partie dimanche.