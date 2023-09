Dimanche, Jean-François Vulliez sera sur le banc lyonnais pour OL - Le Havre. Malgré l’absence de diplôme du trio intérimaire, le club lyonnais ne paiera pas d’amende.

Une première et très certainement la dernière. Dimanche soir (20h45), le trio Vulliez - Bréchet - Anderson va s’asseoir sur le banc de l’OL pour la réception du Havre. Avec le départ de Laurent Blanc et la future arrivée de Fabio Grosso, les trois coachs assurent la transition et vont vivre une grande première sur le banc à Décines. Sonny Anderson a déjà connu ça quand il était entraîneur des attaquants entre 2006 et 2011, mais pour Jean-François Vulliez et Jérémie Bréchet, ce sera une grande première. À la différence de Reims ou Nice la saison dernière, l’OL ne paiera pas d’amende malgré l’absence de Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), ni de la Licence A de l’UEFA des trois coachs. Pourquoi ?

Grosso titulaire de la Licence A UEFA

Tout simplement, les clubs de l’élite ont le droit à une période de "latence" pour se mettre en règle comme nous l'a indiqué le club. La Fédération française de football, qui exigence l’une des deux licences pour entraîner dans l’élite, offre une période de 30 jours pour que les clubs puissent régler la situation. Avec Fabio Grosso qui doit débarquer à l’OL lundi, le club lyonnais ne va pas pousser l’intérim de Jean-François Vulliez plus loin que Le Havre. C’est seulement si l’intérim avait duré plus d’un mois et que l’OL n’avait pas trouvé un adjoint titulaire d’un des deux diplômes que le club aurait été obligé de payer des amendes. Avec l’entraîneur italien qui possède la fameuse Licence A de l’UEFA, le problème sera réglé bien avant.