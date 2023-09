Entre l'OL et Blanc, la greffe n’a jamais pris

Intronisé en octobre 2022 pour prendre la succession de Peter Bosz, Laurent Blanc n'aura même pas tenu un an à l'OL. Débarqué lundi, l'entraîneur français quitte le club lyonnais avec un sentiment d'échec.

Il n’avait pas eu le droit à une présentation à la Yoann Gourcuff, mais il était arrivé en grandes pompes le 5 octobre 2022. En misant sur Laurent Blanc pour succéder à Peter Bosz, Jean-Michel Aulas avait enfin assouvi son "rêve" de voir le champion du monde 1998 s’asseoir sur le banc de l’OL. Des années de cour assidue qui avaient enfin débouché sur du concret. Onze mois plus tard, le "Président" a quitté le club lyonnais par la petite porte. Aussi bien en raison de son bilan sportif (1,53 point de moyenne) que par la façon dont l’OL a géré ce départ.

Après les sourires de l’automne 2022, c’est presque une pointe d’aigreur qui marque la fin de cette relation. Une aventure commune qui n’aura finalement jamais réussi à prendre. Avec un contrat jusqu’en juin 2024, les supporters lyonnais savaient depuis longtemps que Blanc ne ferait pas de vieux os entre Rhône et Saône. La rupture s’est finalement faite plus tôt que prévu, sans que cela choque personne.

Un choix d'Aulas plus que de Textor

Entre Laurent Blanc et l’OL, tout aurait pu bien fonctionner si l’entraîneur français était venu bien plus tôt. Jean-Michel Aulas le voulait depuis la fin des années 2000, mais c’est avant tout l’attente après son limogeage du PSG que semble aujourd’hui payer le Cévenol. Il n’est pas le seul responsable de tous les maux lyonnais, car ils durent depuis bien plus longtemps que la signature du contrat en octobre dernier.

Mais en restant sur le flanc pendant six ans, Blanc s’est un peu déconnecté de ce football qui a évolué à vitesse grand V ces dernières années. Il a beau assurer avoir toujours gardé un œil sur ce qui se faisait sur la planète football, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux avait d’autres occupations, comme une thérapie pour se remettre du licenciement surprise du PSG.

Un football qui a évolué depuis 2016

On ne peut lui reprocher seulement les onze derniers mois ont mis en lumière un coach à l’ancienne. Un terme qui peut paraître péjoratif, mais qui décrit la situation. Lui qui n’était pas un féru de vidéo a vu ce paramètre prendre de plus en plus d’importance, surtout avec l’effectif à sa disposition à l’OL. Il a beau avoir répété avoir lancé des jeunes à Bordeaux, la proportion de cette classe biberon était bien moindre qu’à l’OL où l'Academie a une place centrale. Plus qu’un rôle de coach, Blanc a eu celui de post-formateur et ce n’est pas forcément la qualité première qui était mise en avant dans le CV de l’ancien sélectionneur des Bleus.

Depuis onze mois, Laurent Blanc n’a pas forcément fait en sorte de se faire accepter de l’environnement lyonnais. Il n’était pas là pour ça, mais son détachement et son langage ont fini par en énerver plus d’un que ce soit en coulisses ou auprès des fans. Ses sourires avec certains coachs amis (Kombouaré, Vieira) après une défaite ne sont passés. Néanmoins, à l’heure où les chemins se sont séparés, le pompier de service appelé à la rescousse par Aulas n’est pas le seul responsable de la situation sportive à l’OL. Il n’a pas trouvé la solution miracle avec des rendez-vous manqués quand l’enjeu l’exigeait (demi-finale de Coupe de France) mais avait malgré tout réussi à instaurer une dynamique positive lors de la seconde partie de saison dernière.

Des sorties médiatiques qui ne sont passées

Il a dû faire face à deux mercatos durant lesquels ses demandes n'ont pas été exaucés et où des choix ont été avant tout ceux de Textor (Jeffinho, O'Brien, Maitland-Niles). En réalité, tous les vents ont été contraires pour voir Blanc réussir à Lyon. Comme dit plus haut, il était le "rêve" de Jean-Michel Aulas, pas celui de John Textor. Avec un président mis de côté, Laurent Blanc savait très bien que son avenir ne tenait qu'à un fil. En bon Américain sûr de sa communication, Textor avait su flatter publiquement son coach, mais c’est avant tout son bilan comptable en 2023 et l’impact financier d’un licenciement cet été qui l’avaient maintenu en poste. Finalement, l’été n’a été que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase entre les deux parties.

En se montrant bien plus agressif dans ses prises de parole, Blanc n’a pas fait le jeu de son patron qui montre depuis plusieurs semaines qu’il veut être le pion central de la stratégie lyonnaise. Avec un point en quatre matchs, l’opportunité a donc été trop belle pour Textor pour la laisser passer. On peut clairement remettre en cause le procédé de départ avec cette dernière semaine complètement lunaire, mais l’OL et Blanc étaient en réalité faits pour se séparer. Car qu’on le veuille ou non, l’entraîneur français restait bien malgré lui le dernier vestige de l’ère Aulas.