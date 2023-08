Avec deux défaites en deux matchs, l’OL n’attaque pas sa saison de la meilleure des manières. Forcément pointé du doigt, Laurent Blanc ne fuit pas ses responsabilités, mais n’élude pas la situation dans laquelle se trouve le club.

Avec la déroute lyonnaise samedi soir contre Montpellier (1-4), la conférence de presse de Laurent Blanc allait forcément valoir son pesant de cacahouètes. La situation de l’OL est loin d’être celle espérée avec une deuxième défaite en Ligue 1 de suite, la sixième en comptant les matchs amicaux. Loin, très loin d’une formation qui doit jouer le haut du tableau et retrouver la Coupe d’Europe à l’issue de l’exercice. Il reste bien évidemment 32 matchs avant le couperet final, mais après deux matchs, cela ressemble quasiment à une situation de crise.

L’entraîneur lyonnais ne souhaite pas utiliser ce mot, qu’il laisse volontiers aux journalistes, mais il est forcément conscient que tout ne tourne pas rond entre Rhône et Saône. "En crise, c’est vous qui allez le déterminer. Mais c’est évident parce qu’on vient de perdre nos deux premiers matchs. Le premier est à l’extérieur, mais là, on est à domicile contre Montpellier. Sans leur manquer de respect, c’est une bonne équipe, mais à chaque contre, on se retrouve en danger. Donc à un moment donné, il faut se demander pourquoi. Et justement, il y a des joueurs qui sont en plein apprentissage du haut niveau et qui ne l’ont pas digéré. Quand ils sont encadrés, ça va, mais quand ils ne le sont plus, ça devient plus compliqué."

"Je suis droit dans mes bottes"

Avouant que ses joueurs étaient au fond du trou dans le vestiaire après la défaite, Laurent Blanc a remis sur la table la décision de la DNCG. Ne la qualifiant pas d’excuse, l’entraîneur lyonnais estime malgré tout qu’elle a chamboulé les plans initiaux. À la mi-août, il attend encore des recrues "même si je sais qu’il n’y aura pas 5-6 joueurs qui vont débarquer". Seulement, sera-t-il encore en poste ? Quand le bateau tangue, le capitaine du navire est forcément le premier fusible à sauter.

Au moment de parler de son avenir proche, Laurent Blanc s’est montré plutôt agacé. "Est-ce que je vais être au centre des turbulences ? À votre avis. Dites un peu la vérité sur ce qui se passe dans le club. Il y a déjà des gens qui voulaient me couper la tête il y a 15 jours, trois semaines. Donc avec ce qui se passe, vous pouvez imaginer. Vous connaissez aussi bien que moi la situation à Lyon, peut-être mieux que moi. Oui, il y a la défaite, mais il y a plus que ça. Quand on ne fait pas les choses, quand on ne les fait pas au bon moment, en retard, à un moment donné, tu passes à travers et tu payes l’addition. Je la paierai l’addition, pas de problème, mais je suis droit dans mes bottes. Je ne dis pas que je suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout."

Une sortie teintée de mystère autour de sa situation et de ce qui peut se jouer en coulisses. Est-il en train de préparer le terrain pour l'avenir ? Les prochains jours et semaines devraient donner des indices. Une chose est sûre, aussi bien sur le terrain que dans les entrailles du club, c'est loin d'être tout rose à l'OL.