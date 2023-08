Tamari buteur lors d’OL – Montpellier (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après la défaite à Strasbourg, l’OL avait à cœur de relever la tête contre Montpellier. Peine perdue avec ce second revers de suite en championnat (1-4), le sixième avec la préparation.

L’OL a pris un coup de chaud et ce n’est pas Benjamin Lecomte qui en a fait les frais, bien au contraire. Ce samedi, dans la chaleur de Décines, le club lyonnais a fait tout ce qu’on n’attendait pas de lui face à Montpellier. À savoir ne pas réussir à faire preuve de caractère et d’orgueil après la défaite inaugurale contre Strasbourg et perdre encore (1-4). À force d’avoir de trop bons souvenirs de l’opposition de mai dernier (5-4), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont-ils dits qu’ils allaient rééditer le même scénario ?

Il y a bien eu une partie du script malgré l’absence d’Elyes Wahi. Après 65 minutes, Montpellier menait bien 3-0 au score et pouvait remercier l’OL. Quand le scénario du début de match laissait déjà présager une rencontre difficile malgré le passage en 4-2-3-1, les Lyonnais ont eu la bonne idée de donner l’ouverture du score aux Montpelliérains avec cette boulette de Rémy Riou. Pour un groupe en recherche de confiance, on a connu mieux comme thérapie.

Lacazette dégoupille et voit rouge

Le travail mental est clairement un point sur lequel le staff va devoir se pencher, car cette équipe dégage une vraie fragilité. Dans les faits, cette défaite contre Montpellier est la représentation même de ce que l’on peut voir depuis des mois avec l’OL. Michel Der Zakarian avait assuré que le MHSC allait venir à Décines avec l’objectif de gagner. Il n’avait pas dévoilé avec quelle méthode, mais il a mis en place ce que tout club a désormais compris contre le club lyonnais. Les joueurs de Laurent Blanc ont eu la possession, se sont heurtés au bloc compact adverse et ont explosé sur les transitions rapides montpelliéraines. Le doublé de Mousa Tamari (38e et 65e) a en été le parfait exemple.

Trois passes et un petit pont sur Caleta-Car pour se présenter devant Riou sur le but du break. Une relance millimétrée de Lecomte sur le 3-0. Avec les encouragements des tribunes, il y a bien eu un brin de réaction, mais pour une formation que l’on attendait offensive, les cinq tirs font tache. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond à l’OL, de quoi faire dégoupiller Alexandre Lacazette, exclu pour un geste d’humeur après avoir réduit le score, ou encore Nicolas Tagliafico. À Décines, c’est une soirée cauchemardesque sur tous les points. Qui se comptent à zéro au classement.