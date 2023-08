Rayan Cherki face à Frédéric Guilbert lors de Strasbourg – OL (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Avec la blessure de Corentin Tolisso et l’absence de solutions viables sur le banc, Laurent Blanc a misé sur un 4-2-3-1 contre Montpellier. Rayan Cherki retrouve un poste de meneur.

C’est une question qui revient depuis plusieurs jours entre Rhône et Saône. Pourquoi l’OL ne joue-t-il pas en 4-2-3-1 alors qu’il est bien plus dangereux dans ce système avec Cherki en meneur ? La question a été posée à Laurent Blanc après Strasbourg et une nouvelle fois à 48h du match contre Montpellier. Estimant qu’il était loin d’être fermé à ce système, mais qu’il cherchait avant tout de l’équilibre, l’entraîneur lyonnais n’a pas eu d’autres choix ce samedi. Avec le forfait de Corentin Tolisso, les solutions de rechange pour rester dans un 4-3-3 étaient limitées. Naturellement, Blanc s’est donc tourné vers le système souhaité par beaucoup contre Montpellier.

Face au club héraultais, Rayan Cherki retrouve donc un rôle de meneur de jeu derrière Alexandre Lacazette. Ce repositionnement dans l'axe de l’international Espoir permet à Maxence Caqueret de reculer d’un cran et à Jeffinho de connaitre sa première titularisation cette saison. L’entrée du Brésilien est finalement le seul changement dans la composition lyonnaise par rapport au match contre Strasbourg. Saël Kumbedi remplace certes Clinton Mata, mais l’Angolais n’avait tenu que vingt minutes en Alsace, touché à la cuisse. Le duo Caleta-Car - Diomandé va lui continuer de se découvrir après 90 minutes à la Meinau.

La composition de l’OL : Riou - Kumbedi, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Lepenant - Barcola, Cherki, Jeffinho - Lacazette