OL : 4-3-3 ou 4-2-3-1, quel est le meilleur système ?

Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dimanche, Laurent Blanc a de nouveau évolué dans un système avec trois milieux à vocation défensive. Une tactique qui n’a pas été couronnée de succès quand le 4-2-3-1 en partie rejeté par l’entraîneur lyonnais, rapporte plus de points.

Tout est une question d’animation. Cette phrase, Laurent Blanc ne cesse de la répéter depuis qu’il a pris place sur le banc de l’OL. Avant lui, Peter Bosz en avait fait de même quand il s’agissait de parler de la stratégie tactique mise en place. Depuis ses débuts comme coach et tout particulièrement durant son passage au PSG, Blanc s’est avant tout appuyé sur un schéma en 4-3-3. Il a fait sa renommée parisienne et il tente de la maintenir à Lyon. Seulement, tout n’est pas aussi simple et le match contre Strasbourg (2-1) dimanche en a été l’exemple.

Au coup d’envoi, l’entraîneur lyonnais avait de nouveau choisi de faire confiance au trio composé par Caqueret, Tolisso et Lepenant dans l’entrejeu. Un système qui pousse logiquement Rayan Cherki sur un côté. Le jeune Lyonnais est finalement plutôt libre de ses mouvements et peut dézoner mais le côté gauche se retrouve sans munition, si ce n’est les montées de Nicolas Tagliafico.

Un milieu défensif en renfort pour tout changer ?

Mené 1-0 et souhaitant recoller au score, Laurent Blanc a fait entrer Jeffinho pour passer dans un 4-2-3-1 avec un double pivot Caqueret - Tolisso. Il y a eu un peu plus de mouvements offensifs même si cela ne s’est pas toujours concrétisé par des actions dangereuses. Interrogé sur son choix de départ, Blanc a défendu cette assise du milieu avec des joueurs à vocation avant tout défensive. "Quand tu es mené 1-0, il faut faire entrer les cartouches du banc de touche. Jeffinho pouvait faire la différence sur un geste. Pour jouer avec quatre attaquants, il va falloir être beaucoup plus costauds défensivement, presque personne ne joue comme ça."

Dans les faits, ce n’est pas forcément vrai. Surtout à l’OL, le passage avec un réel meneur de jeu est pour le moment bien plus rentable que le schéma avec trois milieux. En 10 matchs de Ligue 1 commencés en 4-3-3, l’OL n’a pris que 1,4 point. Dans un système avec Cherki en 10 et deux ailiers, l’échantillon est plus faible avec six matchs, l'OL ayant débuté à trois reprises dans un système hybride en 4-3-1-2. Résultat des comptes ? Deux points de moyenne ont été glanés. Il y a certes du déséquilibre et la venue d’un 6 physique ne serait pas de trop dans ce système. Il n'y a jamais de solutions miracles, c'est un fait. Mais se donner des possibilités aide forcément un peu.